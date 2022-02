Michel Duval y Alejandro Speitzer, los galanes mexicanos que roban el aliento en pantalla

Las plataformas de streaming han apostado por producciones mexicanas y nos han dado una buena temporada de series emocionantes como “Oscuro deseo” en Netflix y “S.O.Z. Soldados o Zombies” en Amazon Prime.

Ambas está protagonizadas por dos de los galanes del momento que se han robado el corazón de muchos: Michel Duval y Alejandro Speitzer

No sólo son guapos, también desbordan talento y carisma, demotrando que tienen un camino bastante prometedor por delante.

Michel Duval es actor, cantante, compositor y modelo mexicano, tiene 28 años (10 de febrero de 1994) y es hijo de la actriz y comediante Consuelo Duval.

Aunque su madre es una de las figuras públicas más queridas y populares de la televisión mexicana, Michel se ha abierto paso por su cuenta, consolidándo su carrera en producciones como “Último año” y “Señora Acero”

Se preparó desde muy pequeño en el arte y estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa, así como en la American Academy of Dramatic Arts.

Mich comenzó en telenovelas como Atrévete a Soñar, junto a Danna Paola y Violeta Isfel. También se fue a probar suerte a los Estados Unidos, formando parte de producciones para televisión como Queen of the South, Deadly Class y The Deal, así como en teatro en la ciudad de Nueva York con Romeo y Julieta y Pericles.

Diablero, serie de Netflix basada en la novela El diablo me obligó del escritor mexicano Francisco Haghenbeck fue una de sus grandes oportunidades en la plataforma. También estuvo en “Herederos por Accidente”, serie disponible en Claro Video, al lado de su madre.

En redes sociales Michel derrite con su mirada y sonrisa.

También se ha convertido en todo un ícono de la moda con su estilo que incluye accesorios como collares y anillos que le dan un toque urbano.

Por si fuera poco, también nos ha deleitado con su melodiosa voz. En redes sociales se ha dedicado a promocionar su más reciente sencillo, “Brujería”.

Alejandro Speitzer no se queda atrás pues también ha demostrado ser un talento mexicano en potencia

Alejandro Sánchez Speitzer, mejor conocido como AlexSpeitzer, es conocido por ser uno de los niños actores consentidos de los noventa.

Hoy, ha pasado a ser uno de los galanes de la pantalla gracias a su participación en importantes proyectos que dejan ver su gran talento y atractivo físico.

Muchos lo recordarán por su protagónico en la telenovela Rayito de luz (adaptación a la televisión de la novela Marcelino, pan y vino), cuando apenas tenía 5 años de edad pero ahora, a sus 24 años, se ha convertido en un mafioso para la serie de Netflix, «El Club».

El actor tiene un gran estilo, lo que lo ha llevado a realizar sesiones como modelo.

A lo largo de los años, hemos visto a un actor muy entregado a su trabajo, sorprendiendo al público con atrevidas y emocionantes escenas.

Y es que su experiencia en telenovelas, teatro y cine, han permitido que este joven actor demuestre que tiene mucho que ofrecer en el mundo del espectáculo.

Y sí, Alex también tiene talento para la música y en varias ocasiones nos ha deleitado con su melodiosa voz.