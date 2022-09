Maribel Guardia ya no quiere mostrar su cuerpo cuando va a la playa: la razón es muy incómoda

Maribel Guardia es una de las famosas más queridas del espectáculo mexicano por su carisma y belleza. La conductora y actriz es en realidad originaria de Costa Rica, pero tras muchos años formando parte de importantes proyectos en México, conquistó al público.

No es ningún secreto que inició su carrera como modelo participando en el certamen de Miss Costa Rica a principios del año 1978, a la edad de 19 años. Fue entonces cuando logró obtener el título y con ello, el derecho de representar a su país ese mismo año en el concurso internacional Miss Universo con sede en Acapulco, México.

Maribel ha sido reconocida por su participación en proyectos como el musical Aventurera y telenovelas como Prisionera de amor y Corona de lágrimas, en la cual aparecerá también en su segunda parte, próximamente. Además, formó parte del elenco de producciones infantiles y juveniles como Amigos x siempre, Serafín, Aventuras en el tiempo y Amigas y rivales, entre muchas otras.

Hoy a sus 63 años, Maribel sigue haciendo alarde de su belleza y con justa razón pues cuida mucho su imagen y salud.

Sin embargo, recientemente reveló que pasó por un momento incómodo que la llevó a no querer usar bikini cuando va a la playa.

La actriz contó para los medios de comunicación que se ha enfrentado en varias ocasiones a los paparazzis y aunque siempre ha sido muy amable con ellos, han sobrepasado el límite cuando se trata de publicar imágenes de ella sin su consentimiento.

“Es que también cuando nos exhibimos, somos figuras públicas, yo lo entiendo perfectamente. Si vas a la playa en bikini es muy probable que te hagan una foto... Yo ya de plano no volví a la playa porque siempre que iba yo, no sé dónde se metían, yo creo que estaban buceando o algo”, dijo la famosa en sus declaraciones.

Maribel Guardia le pagó a un paparazzi que la estafó

La costarricense confesó que en una ocasión le pagó dos mil pesos a un paparazzi para que no publicara una foto suya, y aunque de principio el sujeto pareció ceder a su petición, al final sí sacó la imagen.

“Un día te lo juro que estaba yo sola, no había nadie, era ya casi las seis de la tarde, y yo dije: ‘bueno, no hay nadie’. Me volteó, me agachó para no sé qué, de la playa me hicieron una foto del trasero, o sea, dices: ‘Dios, ¿dónde estaba metido?’, pero ni modo si vas a la playa y te exhibes sabes que como figura pública estás expuesta a que te tomen una foto”, relató.

La también modelo dijo que le había pedido al fotógrado la memoria de su cámara y que le daría dos mil pesos por ello ya que estaba consciente que necesitaba ganar el dinero. El sujeto le dio lo que pidió y tomó el dinero pero poco después Maribel descubrió que le había dado una memoria vacía y que las fotos habían sido publicadas.

Como la propia estrella dijo, está consciente de que al ser figura pública es imposible no estar expuesta sin embargo, también merece respeto a su privacidad cuando se encuentra disfrutando de su tiempo libre fuera de los reflectores.