Al ritmo de ‘Arremangala, arrempujala’, Victoria Ruffo y Maribel Guardia vuelven a conquistar con sus bailes

Victoria Ruffo (60 años), Maribel Guardia (62 años) y África Zavala (36 años) hicieron de las suyas nuevamente mientras graban la segunda entrega de ‘Corona de lágrimas’.

Las actrices protagonizaron un nuevo vídeo con particular coreografía haciendo reír a sus seguidores.

Ellas aprovechan los descansos durante las grabaciones para realizar divertidos TIkTok que se llenan rápidamente de interacciones en las redes sociales, por sus peculiares pasos de bailes desincronizados.

Victoria Ruffo, Maribel Guardia disfrutan al máximo

Victoria y Maribel prueban que la edad no es un límite para derrochar belleza y disfrutar al máximo sin necesidad temor a las críticas.

Al ritmo del el tema “Arremángala, arrempújala”, las tres famosas pusieron a mover sus caderas con brinquitos y muchas risas.

“Aquí haciendo el ridículo un rato pero felices”, escribió Maribel Guardia para acompañar el video que retomó en su cuenta de Instagram.

Esta no es la primera vez que desestresan a sus seguidores creando contenido para las redes sociales, ya sea con bailes o con audios, llenándose de piropos por su belleza y felicitaciones por su talento al bailar.

“Gracias por tanto!!!”, “Jajajajajajaja Victoria ya está toda una bailarina”, " se divierten y eso es lo importante 👏👏 me encanta que ahora no tratan de coordinar, cada quien a su estilo”, “Las risas que nos contagian a algunxs por aquí nos alegra el día, literal”, “Ustedes son simplemente maravillosas! Me encanta!” y “Excelente, esa es actitud”, son algunos de los mensajes que sus fanáticos dejaron bajo la publicación.

Sus compañeros del medio artístico tampoco se quedan atrás y han llenado de felicitaciones a sus colegas. Tal fue el caso del actor y conductor Ernesto Laguardia, Roxana Castellanos y Consuelo Duval, quienes aprovecharon para externar su emoción por unirse a ellas.

“Las amooo me ponen feliz. Ya me urge hacer uno con ustedes”, escribió la actriz que dio vida a ‘Federica’ en la serie de comedia “La Familia P.Luche”.