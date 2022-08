Así se veía Maribel Guardia cuando compitió por Miss Universo hace más de 40 años

Maribel Guardia es una de las famosas más queridas del espectáculo mexicano y es que aunque es originaria de Costa Rica, conquistó México con su carisma y belleza.

La conductora, cantante y actriz ha sido reconocida por su participación en proyectos como el musical “Aventurera” y telenovelas como “Prisionera de amor” y “Corona de lágrimas”, en la cual aparecerá también en su segunda parte, próximamente.

Maribel también formó parte del elenco de producciones infantiles y juveniles como “Amigos x siempre”, “Serafín”, “Aventuras en el tiempo” y “Amigas y rivales”, entre muchas otras.

No es ningún secreto que Maribel inició su carrera como modelo participando en el certamen de Miss Costa Rica a principios del año 1978, a la edad de 19 años. Fue entonces cuando logró obtener el título y con ello, el derecho de representar a su país ese mismo año en el concurso internacional Miss Universo con sede en Acapulco, México.

Maribel Guardia Youtube

La bella costarricense no logró clasificar entre las semifinalistas pero se llevó el premio a señorita fotogénica (Miss fotogénica), otorgado entonces por la prensa internacional asistente en el evento.

A través de sus redes sociales, la modelo ha compartido algunas de sus vivencias de aquel entonces.

“El año que concursé para Miss Universo también me mandaron a miss mundo porque la representante que le tocaba ir se enfermó, y fue increíble conocer Inglaterra, quedé entre las 15 finalistas. Regresando de ese concurso la contactó Televisa para ofrecerle una beca en la primera academia de actuación que fundaron y que se llamaba EÓN, después le cambiaron el nombre a CEA”, escribió en una ocasión.

Su paso por Miss Universo le dio la oportunidad de incursionar en el cine mexicano, debutando como actriz en la película “Como México no hay dos” (1981). La costarricense siguió obteniendo proyectos en el país y logró obtener La Diosa de Plata como mejor actriz protagónica en la película “Terror y encajes negros” de 1985.

Hoy a sus 63 años, Maribel sigue haciendo alarde de su belleza y con justa razón pues cuida mucho su imagen y salud.

Ante los fans, Maribel Guardia ha sido una mujer admirable por el cuidado que tiene con su cuerpo ya que hasta el día de hoy, presume una torneada figura. A través de sus redes sociales, la famosa comparte sus rutinas de ejercicio así como los secretos detrás de su impecable piel.

Por si fuera poco, la actriz ha conquistado con sus ocurrencias en TikTok al lado de Victoria Ruffo y África Zavala, sus compañeras en la segunda temporada de “Corona de lágrimas”.

@soymaribelguardia Aunque estamos trabajando siempre tenemos tiempo de divertirnos y limpiar el foro 😂 @afri_zavala @victoria_ruffo ♬ sonido original - Maribel Guardia

En sus publicaciones, Maribel suele agregar descripciones con reflexiones que inspiran a sus seguidoras a adoptar un estilo de vida saludable a nivel físico, mental y espiritual.

“Cuando no puedas cambiar algo,cambia Tú. Cuando no puedas creeren nada, cree en TI. Cuando no puedassentir nada, siéntete a TI. Y cuandono te elijan, elígete a TI,una y mil veces”, publicó en una foto.

“A mover el cuerpo y tener la mejor de las actitudes”, se lee en una de sus publicaciones en las que presume cuerpazo.