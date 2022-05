Maribel Guardia se sincera y habla sobre las mujeres que son víctimas de violencia y abuso

Ninguna mujer está exenta de sufrir acoso o algún tipo de abuso, para muestra es que recientemente, la actriz Maribel Guardia dio a conocer su punto de vista sobre las mujeres que ha tenido estos percances a lo largo de su vida.

Tras una reunión con varios medios, la cantante y conductora de televisión costarricense expresó que “los abusos en la infancia y en la adolescencia dejan huellas muy profundas y a veces te marcan para siempre si no tienes ayuda psicológica”.

Es por ello, que aseguró que “todo el mundo tiene derecho a contar sí alguna vez sufrió un abuso” y que en estos tiempos es mayor la forma de expresión de las mujeres, pues tienen más libertad de denunciar estos hechos:

“Yo creo que las mujeres están cansadas de los abusos a través de la historia y que estas nuevas generaciones tienen la libertad de decir y no ser juzgadas como en otras épocas”, señaló.

¿Maribel Guarda ha sido víctima de violencia o acoso sexual?

Luego de hacer estas fuertes revelaciones sobre que cada individuo tiene derecho a contar si alguna vez sufrió un abuso, se le preguntó a la actriz si en alguna ocasión había sufrido acoso sexual o violencia en su trayectoria.

Sin embargo, Maribel respondió de forma contundente: “No, no, yo no platico de esas cosas, la verdad”, aparentando incomodidad ante el cuestionamiento.

Aunque no quiso confirmar si sufrió un percance de este tipo cuando trabajó en distintos proyectos en televisión, lo cierto, es que hace varios años confesó que sí tuvo una experiencia de este tipo con un fanático.

Fue durante el programa “Venga la alegría”, que contó cuando fue víctima de coso por parte de un seguidor, cuando realizaba la obra de teatro: Nuevo Tenorio Cómico y reveló que en este momento fue uno de los más incómodos de su trayectoria.

Esto debido a que el fan estaba tan obsesionado, que terminó rebasando los límites y le provocó temor:

“Me hizo sufrir mucho, me preocupaba mucho, me mandaba cartas, al final me dijo que se había muerto y que, por mi culpa, y una vez estaba en un masivo y se me apareció aquí y yo dije ‘me va a matar”.