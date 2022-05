Paulina Rubio es acosada en pleno concierto y da lección al no quedarse callada

Paulina Rubio se encontraba celebrando un concierto en vivo en la ciudad de Los Ángeles, como parte de su gira Perrísimas Tour cuando sufrió acoso por parte de un guardia de seguridad. La famosa no dudó en parar el concierto y denunciar el tocamiento inapropiado ante sus seguidores. Así dio un ejemplo sobre no tolerar este tipo de violencia en contra de la mujer y alzar la voz para que estos actos no queden impunes.

Paulina Rubio denuncia acoso durante su concierto en Los Ángeles

El pasado 18 de mayo, la Chica Dorada se encontraba interpretando su tema ‘Nena’, cuando decidió bajar del escenario para cantar junto a sus fans. Entre el caos del concierto, Paulina fue tocada de manera sexual por parte de uno de los guardias, por lo que paró el concierto de inmediato.

La cantante interrumpió la música y denunció la agresión que había sufrido ante su público:

“Señor, usted me tocó. Usted me tocó y eso está mal porque es la seguridad. Qué pena por usted. Él me tocó y es guardia de seguridad”.

Tras hacer su denuncia la famosa decidió continuar con su show e indicó a los músicos que continuaran con la música.

Tras darse a conocer el incómodo momento que la cantante vivió, por medio de redes sociales ha recibido el apoyo de su público especialmente por parte de mujeres, pues surgieron cuestionamientos sobre la veracidad del suceso.

“Aquí no importa si eres famosa o no, somos mujeres y nadie nos debe tocar ni arriba de un escenario, ni en el transporte público ni en nuestras casas”

Muchas mujeres también expresaron que esto es un claro ejemplo de que no existen espacios seguros para las mujeres, pues aún siendo una figura famosa en su propio concierto, Paulina estuvo expuesta a acoso sexual.

Quien eres tú o Miguel Ángel o quien sea para poner en duda la demanda de una mujer loca no es para ir se va inventar algo en plano concierto me lo explicas tú ? @LuisGt045 — Dadey Madariaga (@DadeyMadariaga) May 24, 2022

Lo más alarmante, es que el hombre se haya atrevido a hacerlo frente a miles de personas, lo cual ejemplifica cómo sucede el acoso hacia las mujeres.

Por medio de redes sociales las mujeres usaron su caso como un ejemplo sobre cómo las mujeres son cuestionadas cuando denuncian un acoso y cómo hombres las cuestionan poniendo en duda su testimonio.

noticia: paulina rubio para su concierto para denunciar que el personal de seguridad le ha tocado el culo



los colaboradores: tiene pinta de que está llamando la atención, está desquiciada por sus problemas perosonales



Cómo programa dais vergüenza @yaesmediodiatv — jose isla❤️‍🔥 (@josemanuuelps11) May 24, 2022

Hasta el momento ni Paulina Rubio ni Alejandra Guzmán se han pronunciado al respecto por medio de redes sociales.

Paulina parece dispuesta a dejar atrás el mal rato que pasó y por medio de redes sociales compartió un video en el cual disfruta de un desayuno y comparte que continuará con su gira.

La cantante ha derrumbado rumores con su reciente gira, pues se pensaba que mantenía una rivalidad con Alejandra Guzmán desde hace años, sin embargo ellas se unieron en el tour Perrísimas y han demostrado ser un buen dúo durante este tiempo.