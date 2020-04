¡Ya creció! Así de guapo luce el hijo de Paulina Rubio y ella lo presume en sus redes

View this post on Instagram

Así, Mi Ma junto a su nieto #Eros #cuidaatufamilia👩‍❤️‍💋‍👩💞❤️ #susanadosamantes vive la cuarentena #quedateencasa 👨‍🎨 #familytime #thebestgrandma 💋⭐️💛@peopleenespanol @repost