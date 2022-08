Victoria Ruffo superó la traición de Eugenio Derbez con un político: así su historia de amor

Victoria Ruffo ha sido una de las protagonistas de telenovela por excelencia. Con una decena de títulos en su trayectoria, la actriz se ha ganado el merecido título de “la reina del drama” y en el último año, ha conquistado TikTok con su lado más cómico.

Sin embargo, aunque pareciera que para Victoria todo ha salido como ha querido, vivió uno de los momentos más dramáticos en la vida real, cuando el comediante Eugenio Derbez armó toda una boda falsa que le rompió el corazón.

Es sabido por todos que los actores no se pueden ver ni en pintura, pero antes de llegar eso, se enamoraron, ‘se casaron’ y tuvieron a su hijo José Eduardo.

Todo comenzó cuando Victoria quedó embarazada de Derbez y para evitar el escrutinio público anunciaron a la prensa que se iban a casar. Sin embargo parece que ambos estaban en canales completamente diferentes ya que mientras a la actriz le hacía mucha ilusión, para el comediante todo era “simbólico” y que aunque sí hubo anillos, nada era “formal”.

Eugenio aseguró en una entrevista en Youtube que la celebración fue divertida porque estaban los amigos de ambos y que hubo pizza y hamburguesas. Eso sí, el actor Marcial Casale, quien era amigo de Derbez, “ofició” una misa y aunque los declaró “marido y mujer”, durante una entrevista con Yordi Rosado reiteró que todo era falso.

Victoria ha dicho en varias ocasiones que no sabía que todo había sido armado para hacerle una broma “broma”, lo que provocó una ruptura y la decisión de criar a su hijo sola.

Derbez llegó a decir a la revista People que la actriz exageró y que usó lo de la “boda falsa” para alejarlo de su hijo. Por su parte ella siguió defendiéndose y en Historias Engarzadas reveló que incluso tuvo que ir a terapia porque se sentía “gorda, vieja, fea y dejada”.

Victoria conoció a Omar Fayad poco después de la traición de Eugenio. Aunque se sabe poco sobre cómo inició su relación, revelaron en El Show de Cristina que se conocieron mientras cenaban en un bar, y aunque iban con grupos diferentes, terminaron juntándose por un amigo en común.

Eso sí, Victoria ha dicho que desde el principio hablaron claro sobre sus aspiraciones y lo que buscaban en una pareja ya que ambos se desarrollaban en mundo completamente diferentes y por supuesto, no quería vovler a pasar por lo mismo que en el pasado.

Se casaron en 2001 en la Parroquia de San Agustín en la Ciudad de México y desde entonces han formado una de las parejas más estables del entretenimiento y la política. Según confesó Ruffo, eligió dicho recinto porque “era de buena suerte”. Como dato curioso, Carmen Salinas fue su madrina de lazo. La luna de miel fue un viaje por Singapur, Bali y Australia.

Tres años después le dieron la bienvenida a los mellizos Vicky y Anuar quienes han sido el gran amor de Victoria junto a su hijo José Eduardo.

Actualmente Omar Fayad está por terminar su administración como gobernador de Hidalgo y se han desatado los rumores sobre su futuro político ya que cuestionan si buscará la presidencia.

Ésta no sería la primera vez que un presidente de México tiene como esposa a una actriz siendo Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera el caso más reciente.

Curiosamente fue durante la presentación de la telenovela ‘Corona de Lágrimas 2′ que Victoria Ruffo reveló a Despierta América. La actriz no descartó la posibilidad de en un futuro a ser la primera dama de México, si su esposo se postula para la presidencia pero que lo que sea que pase, estará para apoyarlo.

“Para mí es muy importante que mi marido (Omar Fayad) se realice como él quiera, que haga lo que él quiera. Y yo estoy ahí con él como su esposa, su pareja, para apoyarlo en lo que él quiera, así como él me apoya en mi trabajo. Él está conmigo, viene a mis eventos. Me incita a que trabaje, a que esté activa. Entonces, yo me veo junto a mi marido en donde esté o como esté”

— Victoria Ruffo