Victoria Ruffo presume su cabellera indomable y demuestra que nunca hay que temerle al qué dirán

Victoria Ruffo fue coronada como “la reina del drama” por sus protagónicos en las telenovelas sin embargo, en los últimos meses ha sorprendido a todos con su lado más divertido en redes sociales.

La actriz se ganó el reconocimiento de todos por sus participaciones en telenovelas como La madrastra (2005) Abrázame muy fuerte (2000-2001), Simplemente María (1989-1990) y Corona de lágrimas (2012-2013) y es ahora que está grabando la segunda parte de Corona de lágrimas que ha vuelto a dar de qué hablar.

La estrella ha logrado acercarse como nunca a las nuevas generaciones a través de TikTok, donde circulan videos en los que aparece bailando todos los ritmos. Maribel Guardia, África Zavala y su hijo José Eduardo Derbez son sus principales cómplices de locuras.

Ahora “Vicky Ruffo”, como le dicen sus fans de cariño, compartió una fotografía inesperada en la que aparece luciendo su abundante y rebelde cabellera.

La actriz siempre se muestra impecable y estilizada por lo que llamó la atención que en esta ocasión se dejara ver despeinada.

“Despeinada ja ja ja ja ja ja”, se lee en la descripción que hace referencia a la canción Despeinada de Los Hooligans.

Lejos de desatar críticas y burlas, la imagen se llenó de halagos y aplausos por su gran sentido del humor.

“Te adoro, eres lo máximo!! Amo tu sentido del humor”. “jajaja Victoria siendo Victoria”. “Hasta despeinada es hermosa”. “Parece que regresaste en los años 80 jajaja AMO”. “Ese lado tuyo me encanta. me encanta la gente divertida. como decimos aquí en Brasil, yo soy uno de esos! Te amo musa mía!”. “Jaja hay mi vicky imposible no comentar esta foto, de verás que m haces reír, te amo, cuidado con la corriente heee jajaja”, expresaron sus seguidores.

Sin importar que la imagen pudo ser blanco de crueles comentarios (porque los tiempos de redes sociales no perdonan) Victoria se despojó de su característico peinado para mostrar su lado más divertido, dejando claro que no se preocupa el qué dirán.

Siempre podemos seguir disfrutando de aquello que nos hace sentir felices y libres sin importar lo que digan los demás.

Si algo hay que aprender de la actriz es que hacer el ridículo es parte de la diversión. Estamos en una era en la que todo el mundo baila, canta y hace imitaciones en redes sociales con el fin de hacer reír. Mientras que muchas mujeres piensan que eso es “para niños”, Victoria nos enseña que no hay una edad límite para divertirse y ser parte de las nuevas plataformas. ¡Al contrario! Que todos vean que la chispa nunca se pierde.

La nula coordinación de Victoria también ha sido muy aplaudida en redes sociales pues muchos se identifican con ello. No por nada se convirtió en “la reina de TikTok” y muchas otras se han unido a las tendencias que desata.