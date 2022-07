Érika Buenfil se destapa en la playa sin importar que señalen que “ya se le notan” los años

La actriz Erika Buenfil ha sido una de las protagonistas de telenovelas por excelencia en México. Su trabajo en producciones como y Amor en Silencio (1988), Marisol (1996) y Amores Verdaderos (2012), le dieron gran reconocimiento, convirtiéndola en una de las consentidas de la pantalla chica.

A sus 58 años, ella se ganó el título de la reina del Tik Tok por sus bailes e imitaciones en dicha plataforma, demostrando que no hay límite de edad para divertirse y ser una estrella viral.

Érika ha estado disfrutando de sus vacaciones por Europa al lado de su hijo Nicolás

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz ha compartido algunas fotografías de sus vacaciones, siendo España y Francia sus destinos principales.

La actriz estuvo en el municipio francés de Ajaccio así como en el municipio de Toulon. En cada postal que ha compartido, Buenfil ha añadido mensajes inspiracionales para sus fans.

“Que tu niña interior viva orgullosa del mujerón que eres”, se lee.

“Los momentos se viven. Amar, agradecer. La vida es bella. Desde el Mediterráneo”.

Buenfil no ha temido al “qué dirán” y así como ha compartido los TikToks más divertidos, también se ha lucido posando como toda una supermodelo segura de sí misma.

Los seguidores de Érika Buenfil aprovecharon para alabar su belleza.

“Estás radiante Eri”. “Divinamente perfecta”. “Eres una sirena hermosa”. “La reina de las playas”. “Waoooo Buenfil a la octava maravilla del mundo”. “¡Guau! Qué hermosa SIRENA ésta que está embelleciendo las playas de España. Disfruta y disfruta cada segundo de estas maravillosas vacaciones, mi Linda”, expresaron algunos en sus fotos en la playa.

Eso sí, aunque se ha llenado de halagos y buenos deseos, no faltan quienes sólo se dedican a criticarla. Algunos incluso han señalado que “ya no está en edad” de mostrarse así.

“El cuello y las manos no mienten, ya se le salieron los años”. “La edad no perdona ya te cuelga la piel como a los guajolotes”. “Ya estás ruca”. “Ya no está en edad”, se lee.

Si algo nos han enseñado famosas como Érika Buenfil es que la vida es para disfrutarse sin importar el qué dirán. Ella es una de las actrices que nos recuerdan que no hay que avergonzarse por el paso del tiempo.

Las mujeres somos siempre presionadas para lucir de cierta forma cuando llegamos “a cierta edad” y es momento de entender que no tenemos que darle gusto a nadie ni ver el paso del tiempo como una condena.

“Cumpliendo sueños. Escapando un rato de la rutina. Gracias gracias gracias”, escribió la Érika Buenfil en una fotogafía donde aparece con su hijo.

No existe un límite de edad cuando de divertirse y cumplir sueños se trata. La protagonista de “Amores verdaderos” se caracteriza por tener una personalidad divertida, carismática, y espontánea que la ha llevado a ganar el amor y respeto de los fans en sus redes. Además, tiene un estilo elegante y moderno, que la ha convertido en un gran referente de la moda para mujeres de 50 o más.

Es por ello que no tiene tiempo para enfocarse en los comentarios de aquellos que sólo buscan molestar e incomodar a quienes están disfutando del momento como ella.

“Momentos inolvidables viajes con mi persona favorita. Y ésto apenas comienza @nico.buenfil”