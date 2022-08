“Es de ardidos”: Lucero y Mijares desatan una disputa por una canción

Lucero y Mijares siempre han sido de las figuras más queridas del espectáculo por su gran talento y carisma y aunque llevan más de una década separados, los fans disfrutan verlos juntos sobre el escenario. Hace unos meses iniciaron su gira “Hasta que se nos hizo” y próximamente estarán recorriendo los Estados Unidos.

Ambos han aprendido a trabajar juntos y derrochan gran complicidad tanto en los escenarios como fuera de ellos. Eso sí, de vez en cuando no se ponen de acuerdo y terminan discutiendo.

En una entrevista, los intérpretes fueron cuestionados sobre una de las canciones que han interpretado en sus shows.

Se trata de “Si me tenías”, tema que lanzó Manuel Mijares poco después del divorcio, a principios de 2013. En su momento, muchos pensaron que se trataba de una indirecta para Lucero y es que los versos rezan: “Si me tenías por qué cambiaste nuestro amor por un antojo. Y desnudaste tu pudor ante otros ojos. Si me tenías por qué perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida”.

Las cosas dieron un giro de 180° y es ahora Lucero quien la canta en la gira. Sin embargo, la mexicana reveló en una entrevista que no es de su agrado por lo que la nombró “la de los ardidos”.

“La de los ‘ardidos’ es una canción muy bonita, muy hermosa que compuso un gran autor, Gianmarco, muy amigo de Manuel”, cuenta Lucero.. “Gran, gran cantautor peruano, gran gran…”, intervino Mijares.

“Coincido, coincido. Y entonces grabó esa canción que se llama ‘Si me tenías’, que es de ‘súper ardidos’, y entonces pues a mí no me gusta, pero ahora ya me está empezando a gustar. Digamos como que ya hasta me la estoy aprendiendo, o sea, como que ya me está gustando”, destacó Lucero.

Esto llevó a los cantantes a seguir discutiendo sobre la canción. “Pero si tú compraste ‘de a gratis’ esa bronca”, dice Mijares. “Yo no, ¿tú por qué la grabaste?”, cuestiona Lucero. “Porque me gustó mucho, pero yo no la escribí”, responde Mijares a lo que la cantante respondió: “¡Qué bueno!, pero ¡es de ardidos!”. “No es de ardidos”, replicó el Soldado del amor.

“A mí me encanta Gianmarco, entonces me acuerdo que hice un disco con muchas canciones de él, completo, y la disquera escoge esta canción de primer sencillo y no sé por qué tú te la traes con la canción”, explica Mijares. “No, está muy bonita, pero es de ardidos”, sostuvo Lucero.

Los intérpretes continuaron discutiendo hasta que la también actriz cerró con que la gente sería la encargada de juzgarla.

Ante los cuestionamientos sobre si volverían a estar juntos como pareja, la llamada “Novia de América” reafirmó que no y que los “coqueteos” en el escenario y anécdotas que siempre cuentan, son parte del show.

“Jugamos mucho y yo creo que la mayoría de la gente entiende muy bien que cuando hacemos bromas, obviamente, es broma y es con las ganas de que la gente se entretenga y se divierta”, dijo.

La boda de Lucero y Mijares fue uno de los eventos más mediáticos en 1997, con 700 invitados y una cifra histórica de 52 puntos de rating. Se casaron en el Colegio de las Vizcaínas en la Ciudad de México y fue televisado en cadena nacional. Pese a que eran una de las parejas más estables del espectáculo, el 4 de marzo de 2011 anunciaron mediante un comunicado de prensa que se separarían.

De acuerdo con declaraciones de Mijares, su divorcio se debió a que ambos tenían una fuerte carga de trabajo y casi no se veían por lo que poco a poco su relación cambió.