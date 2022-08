“No necesito novio para darme lujos”: Belinda calla a quienes la llaman ‘caza hombres’

Belinda es una de las famosas que más ha marcado al espectáculo en México y aunque ha trabajado desde muy temprana edad, ha sido señalada por la forma en la que ha conseguido sus lujos. Esto la ha llevado a optar por guardar silencio respecto a su vida privada.

El plano amoroso de Belinda parece ser siempre tema de conversación, algo que ya rebasó su paciencia.

Su relación con Christian Nodal la llevó a ser catalogada como una mujer interesada, especialmente porque nadie podía creer que estuviese interesada en alguien 9 años menor que ella y que además es exponente del género regional mexicano. Tras la ruptura, se filtró una conversación en la que ella le pide dinero, lo que reforzó los rumores de que habían terminado por cuestiones económicas.

Aunque Belinda nunca habló de lo sucedido, sí ha dejado claro que no necesita de ningún novio para darse sus lujos.

Fue a través de una transmisión en vivo en donde aseguró que es una mujer trabajadora que se puede dar la vida que quiere por mérito propio.

“Nunca se ha necesitado un novio para darse lujos, ¿verdad? Somos mujeres trabajadoras y no necesitamos absolutamente de nadie para tener la vida que queramos, de nadie porque solitas podemos lograr las cosas; eso es lo que nadie sabe y todos piensan”, dijo en el video.

Con sus palabras, Belinda dejó callados a quienes la llaman “caza hombres” por las parejas que ha tenido, además de que la señalan por buscar “quien la mantenga”.

Usuarias salieron en su defensa. “Muy cierto Belinda tu desde pequeña has trabajado yo te admiro mucho pues veía todas tus telenovelas y canciones”. “Creo que tiene razón. Si el novio le quizo dar es asunto de el. La tachan a mal pero ella hace mucho tenia su carrera. Si se dejaba mimar que tiene”. “La gente que friega mucho con que Belinda es interesada y etc les digo nomas que esta mujer ni de niña ocupó que la mantuvieran porq siempre trabajó”. “Así es mi Beli, y tu desde chiquita has trabajado tanto!!”, se lee.

Los negocios que han llevado a Belinda a obtener una fortuna

No es ningún secreto que Belinda es actriz, cantautora, modelo y empresaria. Desde muy pequeña comenzó a hacer una fortuna con sus apariciones en televisión, así como por las presentaciones y merchandising que surgieron de éstas.

Tras catapultarse como cantante, vinieron otras oportunidades de ingresos a través de la venta de sus discos y conciertos. Por si fuera poco, también incursionó como imagen de campañas para reconocidas marcas de de ropa, calzado y joyas.

Con los años, la intérprete de “Luz sin gravedad” se ha sumergido en el mundo de los negocios hasta poder lanzar sus propias marcas que incluyen suplementos alimenticios y sérums.