Belinda Schüll: quién es y a qué se dedica la madre de la cantante Belinda

En los últimos días se desató una fuerte polémica por una serie de mensajes que fueron “filtrados” de parte de Christian Nodal, expareja de la cantante Belinda y, en los que también se involucró a su madre, Belinda Schüll.

¿Qué ocurrió entre la mamá de Belinda y Christian Nodal?

En el recuento de este conflicto virtual, la madre de la cantante Belinda fue señalada por Nodal de vivir de su hija durante 20 años, sin embargo, Belinda Schüll es quien ha apoyado la carrera de la intérprete pop.

En una publicación realizada por el cantante de regional-mexicano, le recrimina a su exprometida que se hubiera aprovechado de su trabajo para solicitarle ayuda económica, razón por la cual supuestamente terminaron y que terminó involucrando a su exsuegra.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo”, expresó Nodal.

Sin embargo, esto comenzó cuando, la madre de Belinda solapara un comentario en el que un internauta llamaban “naco” al intérprete de “Adiós amor” y además comentara:

“El mundo de está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”.

La respuesta que dio Nodal a esto fue que necesita “sacar a esos fantasmas que atormentan” para “enfocarse en su carrera, en dar amor desde lo más profundo, para el mundo”.

¿Quién es y a que se dedica la madre de la cantante Belinda?

Belinda Schüll Moreno ha sido un pilar en la carrera musical de la cantante Belinda. En su cuenta personal de Instagram, la auto denominada Productora musical y de TV cuenta con más de 221 mil seguidores, donde comparte sus vivencias a lado de su familia y sus viajes.

La madre de Belinda es de ascendencia franco-española, pues es hija del torero de origen francés, Pierre Schüll y de la española Juana Moreno, quien hace algunos meses falleció. Belinda Schüll se casó con el médico español, Ignacio Peregrín Gutiérrez, con quien procreó a sus dos hijos: Belinda e Ignacio.

Años después del nacimiento de su pequeña, el matrimonio se trasladó a Mexico, donde en búsqueda de mejores oportunidades de vida, fue que apoyaron y lanzaron al estrellato a su única hija.

Desde la década de los 90, Belinda se convirtió en un ícono de las infancias en nuestro país, pues además de participar en varias telenovelas, mientras que su madre, impulsó su carrera como cantante, al ser su manager, elegir sus proyectos laborales y manejar todos sus negocios.

La madre de Belinda, también es CEO de Joy Music Entertainment, “empresa mexicana que nace con el objetivo de especializarse en la producción, venta, comercialización y distribución de álbumes, canciones, videoclips y giras de conciertos de cualquier género musical, a nivel global”.