Christian Nodal es criticado por intentar besar a una fan que le pidió una foto

Christian Nodal sale de un escándalo para meterse en otro, luego de que el cantante de 23 años incomodó a una fan al intentar besarla.

En el video que se volvió viral en redes sociales, se observa como la joven se acerca al cantante para tomarse una fotografía, él intenta darle un beso y la joven mueve su cabeza en varias ocasiones, se aleja y hace una cara de extrañeza.

Este breve momento se ha viralizado y ha dividido opiniones entre los que consideran que no hay nada incorrecto por parte de Christian, y los que aseguran que la quiso besar en contra se su voluntad.

“Uno no puede opinar en un video tan corto por q no lo dejan completo. Eso lo hacen para q hablen más de el”. “Si un beso en la mejía le iba a dar y la chica es la que se movía mucho o sea déjenlo ya de molestar”. “Dejen de criticar, cada quien es feliz como le parezca, quizás no es lo correcto.. no sé quien seria la chica en cuestión pero seamos prudentes para emitir comentarios”, fueron algunos de los comentarios por parte de los internautas.

Cabe recordar que el intérprete de ‘Botella tras botella’, se ha caracterizado por ser cercano a sus fans e intentar siempre compartir un momento con ellos, tal fue ha sido el caso de las ocasiones en que permite que las admiradoras que cruzan las vallas de seguridad permanezcan con él en el escenario.

Sin embargo, el video se volvió viral debido a la expresión que la joven hizo cuando notó que casi comparte un beso con el exnovio de Belinda.

