‘La Academia 20 años’: Ellos son los ex alumnos que fallecieron tras el reality show

La gran final de ‘La Academia 20 años’ se llevó a cabo este fin de semana y, como es costumbre, sorprendió a la audiencia con las grandes interpretaciones de los jóvenes talentos que participaron en esta edición.

Desde las primeras generaciones de alumnos, se han podido consolidar muchos artistas como Yahir, Miriam Montemayor, Yuridia, Carlos Rivera o Cynthia Rodriguez, que si bien no continuaron en el ámbito musical, pudieron desarrollar sus carreras en el medio del entretenimiento como actores o conductores.

Luego de 13 temporadas a lo largo de 20 años se ha visto de todo y es que han nacido nuevas estrellas en la escena de la música mexicana, se han desarrollado polémicas entre los críticos y los alumnos, pero también algo que ha marcado al reality es que se ha rodeado de nostalgia, ya que algunos de sus exintegrantes han fallecido.

¿Qué exintegrantes de ‘La Academia’ han fallecido?

Hasta el día de hoy, solo han sido dos ex alumnos de distintas generaciones del programa de televisión que han fallecido, situación que tomó por sorpresa a sus compañeros y que también provocaron una serie de reacción por lo inesperado que fueron.

Hiromi Hayakawa

El 27 de septiembre de 2017 dejó anonadados al público y ex compañeros de ‘La Academia’. La cantante de entonces 34 años de edad presentó complicaciones en el parto, lo que la llevó a fallecer junto a su hija Julieta.

Fernando Santana, viudo de Hiromi, compartió a los pocos días de su muerte el siguiente mensaje:

“No puedo sentirme más tranquilo y feliz de saberlas juntas. No tengo duda de que están en un lugar lleno de paz y tranquilidad disfrutándose la una de la otra. Gracias por amarme como lo hiciste, no tenía idea que existiera esa capacidad de amar. Qué increíble y maravilloso me parece el nivel de entendimiento, de comunicación, de amor y de pasión, de amistad y complicidad que vivimos tú y yo y mi akachancito”.

Eduardo “Lolo” Jiménez

Este ex alumno estuvo en la generación de ‘La Academia’ Bicentenario y falleció en 2021 por complicaciones de Covid-19, uego de contagiarse y permanecer internado en el hospital. Eduardo de desarrolló como cantante y actor.

Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro querido exacadémico, Eduardo "Lolo" Jiménez.🤍 Descanse en Paz. 🕊

También participó dentro del ámbito de teatro musical en distintas producciones a cargo de OCESA y de montajes de “Teatro en corto”, fue profesor de artes escénicas para niños y adolescentes y ayudó a desarrollar sus talentos en cuanto al canto, baile y actuación.