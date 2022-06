¿Quién era Hiromi de “La Academia”? Seguidores del reality recuerdan a la fallecida ex pareja de Carlos Rivera

La muerte de Hiromi, una de las cantantes de La Academia recordada por sus cualidades como artista, ha sido traída al presente por los seguidores del reality de TV Azteca, que este año celebra los 20 años.

Hiromi murió el 27 de septiembre de 2017, cerca de cumplir los 35 años, al traer al mundo a su primer bebé.

Además de su talento como cantante y actriz, Hiromi también es recordada por su noviazgo con Carlos Rivera, con quien compartió la Academia en esa edición.

¿De qué murió Hiromi de la Academia?

Hiromi Hayakawa, quien luego de La Academia se dedicó a la actuación, falleció como consecuencia de una hemorragia interna provocada por el síndrome de HELLP, una variante de la preeclampsia, reseñó TV Azteca sobre una de las participantes de la tercera generación de La Academia.

De acuerdo al sitio medlineplus.gov, el síndrome de HELLP se presenta en aproximadamente 1 a 2 de cada 1.000 embarazos, y se caracteriza por una descomposición de los glóbulos rojos. “No se ha encontrado una causa para el síndrome HELLP. Se considera una variante de la preeclampsia”, apunta el sitio especializado en temas de salud.

El 27 de septiembre de 2021, al cumplirse cuatro años de su repentina muerte, junto a la de su bebé recién nacida, su hermana, Kaori Hayakawa, compartió un emotivo mensaje:

“El tiempo no hace sentido, siento que te vi ayer y te extraño como si hubieran pasado siglos. Podría decirte tantas cosas, pero sé que no es necesario porque están conmigo en cada paso que doy y me conoces mejor que nadie. Pero hoy te digo que no importa lo que pase o cuánto tiempo pase, eres lo mejor de mi vida, lo que más quiero; que donde sea que esté y todo lo que vea, lo hago por las 3.No sé cuánto tiempo falte para que las pueda volver a abrazar, pero mientras esté aquí, te prometo ir para adelante y hacerte sonreír; y cuando nos veamos de nuevo, será como ayer”,

El viudo de Hiromi será padre

Y en e Día de los Padres, el viudo de Hiromi, Fernando Santana, dio a conocer a todos que la vida le regaló una segunda oportunidad para ser padre tras perder a su compañera y a su bebé.

“Qué mejor día para compartir esta noticia con toda mi gente querida que hoy. Para mi hijo(a):Aún no sabemos si serás un niño o una niña, pero lo que puedes tener por seguro es que ya te amamos. Prometo cuidarte cada día, siempre veré por ti, haré mi mejor esfuerzo para ser un padre ejemplar, ser tu mejor amigo, tu confidente, tu guía, tu paño de lágrimas y tu persona favorita para celebrar tus éxitos.Enseñarte a jugar fut si eres niño y a decirle a los hombres que tengan mucho cuidado si se acercan si eres niña y también a ser una extraordinaria mujer. Hoy solo quiero agradecer a la vida por este regalo y por darme nuevamente la oportunidad de ser papá”.