“Tiene derecho a rehacer su vida”: Internautas defienden al viudo de Hiromi tras anunciar que será papá de una niña

En septiembre de 2017 la repentina muerte de Hiromi Hayakawa, ex concursante de ‘La Academia’, dejó a la comunidad artística helada. La joven de entonces 34 años de edad presentó complicaciones en el parto, lo que la llevó a fallecer junto a su hija Julieta.

“No puedo sentirme más tranquilo y feliz de saberlas juntas. No tengo duda de que están en un lugar lleno de paz y tranquilidad disfrutándose la una de la otra. Gracias por amarme como lo hiciste, no tenía idea que existiera esa capacidad de amar. Qué increíble y maravilloso me parece el nivel de entendimiento, de comunicación, de amor y de pasión, de amistad y complicidad que vivimos tú y yo y mi akachancito”, se lee en un mensaje que Fernando Santana, viudo de Hiromi, escribió a los pocos días de su muerte.

Tras la muerte de la ex académica, Fernando cayó en una fuerte depresión pero en 2021 se dio a conocer que había encontrado el amor de nuevo y meses después anunció que sería papá.

“Prometo cuidarte cada día, siempre veré por ti, haré mi mejor esfuerzo para ser un padre ejemplar, ser tu mejor amigo, tu confidente, tu guía, tu paño de lágrimas y tu persona favorita para celebrar tus éxitos”, escribió en su publicación.

Ahora ha trascendido que Santana y su actual pareja esperan una niña.

Mientras que en redes sociales internautas han mostrado su apoyo incondicional, algunos lo han señalado por “olvidarse tan rápido de Hiromi”.

“Bien dice un dicho ,el muerto al hoyo y el vivo al gozo”. “Qué rápido se le fue el amor”. “Wow qué rápido se olvidó de Hiromi”. “No que Hiromi era el amor de su vida??”. “No que mucho luto?”, se lee.

Ante las críticas y ataques, fans salieron en su defensa, dándole palabras de aliento y recordando que “la vida tiene que seguir”.

“La vida tenía que continuar ,obvio jamás olvidará a Hiromi y a su hija estoy segura de que ellas siempre estarán en su corazón”. “Qué bonito. Vivió su duelo varios años. La vida tiene que seguir”. “Hiromi falleció en 2017 el tiene derecho a rehacer su vida, bien por él”. “Qué bonito que después de una pérdida tan terrible Dios le de la oportunidad de tener una nueva alegría. Qué bonito por él. Hiromi debe estar feliz”. “Hiromi lo cuida desde donde está aunque ella siempre será su más grande amor ahora la vida le da otra oportunidad de rehacer su vida y le irá muy bien porque ya tiene de nuevo su angelito de regreso una niña”, defendieron usuarios.

Fernando Santana Fernando Santana y su nueva pareja / Foto: Instagram

Fernando, quien ha sido un hombre dedicado a su familia y a su trabajo como cantante, sufrió una tragedia muy grande pero tiene derecho a rehacer su vida. Que uno vuelva a encontrar el amor y la felicidad no significa que se olvide de sus seres queridos que partieron; ellos siempre se quedan en el corazón.

Fernando Santana ha dicho en repetidas ocasiones que el recuerdo de Hiromi Hayakawa permanece vigente en su corazón.

En septiembre de 2021, publicó un conmovedor mensaje por su aniversario luctuoso.

“27... 3 años. Sé que a donde se fueron iré, sé que donde están estaré. Te extraño mucho, no te imaginas cuánto, no ha sido nada fácil seguir desde hace 3 años, aún me cuesta mucho hacerme a la idea, aún sigo sin creer que no estes aquí, aún no concibo mi vida sin ti.Pero mientras yo viva, siempre vivirán en mí. Te amo, las amo!!”.