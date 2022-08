‘Guerra’ entre Lolita Cortés y Paco de Miguel: lo que sucedió detrás de cámaras

Lolita Cortés y Paco de Miguel tuvieron un incómodo encuentro en el concierto del pasado sábado 13 de agosto de La Academia. Su enfrentamiento causó polémica entre el público y dividieron opiniones sobre sus reacciones al estar en desacuerdo mutuo.

Lolita Cortés y Paco de Miguel se enfrentan en La Academia

Todo comenzó cuando el influencer llegó a lado de William Valdés al programa para hacer entrega de premios de TikTok, en ese momento, Lolita Cortés mostró su desaprobación ante los chistes de Paco y se mostró molesta.

Cuando Paco hizo una broma sobre las peleas entre Lolita y Alexander Acha, la jueza se molestó y tomó su celular para tomarse una selfie.

William Valdés señaló que a Lolita no le gustó el comentario, a lo que la actriz respondió: “No, ni siquiera lo estoy mirando”.

Prohibido olvidar este épico momento donde Lola Cortés ignora completamente a Paco de Miguel.#FinalLaAcademia #LaAcademia pic.twitter.com/8rs3X3SCnn — Cuenta que te avisa si Rubí no nació para cantar (@rubinocanta) August 14, 2022

Más tarde, Paco de Miguel hizo un TikTok junto a Alexander Acha, el director de La Academia para hablar sobre lo ocurrido. El comediante dijo que la jueza del programa había sido grosera.

Haciendo uno de los personajes que lo caracterizan ‘acusó‘a Lola por su actitud hacia él:

“Director, venga por favor. Tuve una situación con la maestra Lola, estando yo allá hizo una mueca la cual a mí no me pareció absolutamente nada, me hizo una mueca y me faltó al respeto. Entonces le pido por favor arregle esta situación o si ella tiene algún problema conmigo venga y lo arregle y me lo diga”

Alexander Acha siguió la broma y respondió:

“Pero qué le digo (...) Es que yo no la puedo controlar, ella viene enojada, viene de jeta, qué hago yo”

Como parte del sketch, Acha se puso de rodillas ante Paco para que no lo acusara ante la SEP, mientras él decía:

“Si no esto yo lo voy a escalar hasta Secretaría de Educación Pública y voy a meter mi queja”

Tras la actuación, tanto Paco como Lolita recibieron críticas en redes sociales.

Usuarios de la red comentaron que independientemente del enfrentamiento con Lolita, los chistes de Paco y William no fueron graciosos, y que la interacción con los miembros del programa fue incómoda.

Creo que el ensayo entre William Valdés y Paco de Miguel no sirvió de mucho. El cringe estuvo potente.#LaAcademia #FinalLaAcademia pic.twitter.com/QLSOPIOYQJ — Chismosote (@ChismosoteTV) August 14, 2022

Las redes sociales se llenaron de memes por la participación del comediante.

Finalmente Paco respondió a las acusaciones de que había cometido una falta de respeto a la juez y reveló por medio de redes sociales que su participación había sido planeada con un guión y no había sido improvisación suya. Además William reveló una foto del ensayo que tuvieron.

También dejó ver que no había estado conforme con lo que sucedió en su participación y comentó:

“El error fue mío por prestarme a ese tipo de circos”

Si embargo más tarde borró sus tweets y cambió su cuenta a modo privado para evitar los mensajes de críticas.