Lolita Cortés revela la verdad sobre el día que pidió no votar por Jolette en ‘La Academia’

La Academia: 20 años, la temporada de aniversario del exitoso reality show musical de TV Azteca, aterrizó en la televisión mexicana el pasado 12 de junio con talento de sobra, el regreso de rostros conocidos por los seguidores de la emisión y muchas revelaciones sobre las entregas anteriores.

Tal como la que hizo Lola Cortés, una de las críticas más conocidas del show, sobre el polémico momento durante la cuarta temporada en donde pidió una cámara en vivo para suplicarle al público no votar más por Jolette, una de las más controversiales alumnas en la historia del programa.

Lolita Cortés sobre la vez que rogó no votar por Jolette: “Fue contraproducente”

En la primera transmisión de la edición aniversario de La Academia, la llamada jueza de hierro narró su versión de los hechos y develó que la idea de pedir a los televidentes no apoyar más a la concursante no fue idea suya, sino una directriz de la producción de TV Azteca.

“Ella (Jolette) piensa que está muy bien, verdaderamente piensa que está muy bien y dije: alguien le tiene que decir y me dice (un miembro de producción): ‘Exacto’. Le digo: ‘ok, yo se lo digo”, comenzó a narrar en el programa especial que acompaña la nueva entrega del concurso.

“Y me dice: ‘no, no, tú vas a decir esto: vas a pedir una cámara y le vas a decir al público que ya no vote por ella. ¿Por qué? Porque se nos está yendo el concierto de las manos, se nos está yendo el reality de las manos y la gente está votando por ella, no por los mejores cantantes…”, recordó.

Cortés, una de las críticas más acérrimas de Jolette, además destapó que a la producción también le preocupaba el hecho de que el resto de los participantes de la cuarta generación de La Academia estaban mostrando apatía, pues sentían que ser buenos cantando no era suficiente para ganar.

“Tenemos grandes voces, Lola. Es muy injusto para ellos, porque en la casa se están viniendo todos anímicamente para abajo. Dicen: ‘De qué me sirve cantar bien, si ella se está quedando’. Tenían toda la razón, el balance de nuestra generación se estaba yendo y nos estábamos convirtiendo en un circo”, agregó.

La afamada estrella del teatro musical destacó que el efecto de dicha petición en televisión nacional fue “contraproducente”. No obstante, después de que la cantante tapatía respondió mal a Arturo López Gabito, otro duro miembro del jurado, la aspirante fue finalmente expulsada del programa.

“Entendiendo todo esto, hago este llamado al público, por favor, lo que ustedes ya saben (...) y se vuelve una locura eso. Fue contraproducente, no sabíamos qué hacer con esta niña; nos enteramos de cosas muy difíciles de esta chica”, añadió sobre lo ocurrido en la edición de 2005.

“Pero la vida, tan sabia que es, jamás imaginamos que a quién no le debía contestar era al señor López Gabito y en un concierto le habló espantoso (…), de verdad, fue una falta de respeto”, agregó. “Se expulsa, se vuelve loca la familia de la chica ahí en el lugar”.

Ante los ánimos caldeados, la producción decidió llevar a los jueces y sus familiares; a los participantes y a los maestros a camerinos especiales para protegerlos. “Nos encierran de la que se armó. A mí me cuentan, yo no lo vi, que hubo golpes y demás, yo no lo sé”, manifestó.

“Pero sí les puedo decir que estuvimos dos horas encerrados en un camerino 4x4 todo el alumnado que quedaba, críticos, familia de los críticos, maestros y los que pudieran hasta que se calmaran las cosas”, finalizó. “Fue un recuerdo muy difícil”.