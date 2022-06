“No se vale que jueguen con la salud mental”: Fans de la Academia piden dejar de criticar a Rubí para ganar rating

El regreso de “La Academia” ha enloquecido a quienes han seguido el reality show y a sus concursantes desde hace 20 años. Sin embargo, esta edición ya ha estado llena de polémica desde la primer presentación en la que se introdujo a los participantes pues el jurado ha emitido críticas muy crueles.

Si bien se sabe que Lolita Cortés y Arturo López Gavito se han coronado como “los jueces de hierro” desde la primera vez que se emitió el reality musical, parece que las nueva generaciones no están dispuestas a tolerar el bullying hacia los concursantes.

Y es que una de las participaciones más inesperadas que ha causado controversia es la de Rubí Ibarra, quien en 2016 se volvió famosa tras viralizarse por accidente la invitación a sus XV Años en San Luis Potosí.

La joven que ahora tiene 20 años quedó dentro del reality pero fue rechazada por los jueces desde el primer momento.

En una grabación publicada por las redes sociales de La Academia , se ve el momento en el que Yahir, conductor de la emisión, le pregunta a Lolita Cortés si ésta merece estar en la competencia.

“No, claro que no, por supuesto que no; me sorprende muchísimo que después de que 7 mil y tantos que hicieron audición, este es el ejemplo de lo que encontraron, me parece inverosímil (…) No nena, no princesa, para mí, tú no tienes que estar aquí”, respondió la actriz y cantante de manera contundente.

Fue el público invitado quien tuvo la oportunidad de elegir a los aspirantes que se quedarían en la emisión, lo que causó inconformidad en los jueces.

Tras el primer show emitido el fin de semana, Gavito publicó un mensaje en el que señaló a Rubí por “no tener la voz” para estar ahí.

“Rubí, la voz es lo qué hay que demostrar aquí y tú la no la tienes. Quizá tu futuro esté en las redes sociales o en otro perfil”.

— Arturo López Gavito (@algavito) June 13, 2022

Otra situación que llamó la atención fue la convivencia de los alumnos dentro de la casa, específicamente del equipo de Rubí. En un clip se puede ver a los jóvenes conversando entre sí mientras que “la quinceañera” parece no estar integrada.

De igual forma circuló una fotografía en la que se ve cómo todos se abrazan, mientras la joven está sentada fuera del círculo.

Por su parte, Lolita Cortés aseguró que no se trata de una cuestión de bullying en contra de Rubí, sino que es ella quien no ha tenido la disposición de incorporarse y que no estaba escuchando las instrucciones como lo hacen los demás participantes.

Rubí reconoció que no se había acercado porque se sentía mal emocionalmente, razón por la que prefiere alejarse. Esto pudo derivarse de los señalamientos del jurado, los cuales han sido frustrantes para ella.

En redes sociales, tanto Lolita como Gavito han sido señalados por los seguidores del programa.

“Ustedes cómo jueces deben de tener mucho cuidado a la hora de hacer una crítica porque en vez de ser constructiva lo hacen al estilo bullying como lo hace Arturo López Gavito, cuando dice que el futuro de Rubí está en las redes sociales, están tratando con principiantes”. “Ya sabemos que tratar así a Rubí, es por cuestión de marketing y raiting. Pero no se vale que jueguen con temas tan importantes como la salud mental”. “Una empresa con valor ? … de una u otra manera lucrando con la humillación y hasta cierto punto #Bullying hacia una concursante #Rubi #TVAzteca me parece de lo más asqueroso !! Donde está la familia de esta chica ? Sáquenla!! Inmediatamente!! #LaAcademia20Años”.

Se informó que a lo largo de la semana, Rubí estuvo muy cerca de una psicóloga con la que trabajó sus emociones. Sin embargo, tanto Lolita como Gavito le dijeron que si no está preparada para enfrentarse a los señalamientos y la crítica para mejorar su desempeño como cantante, entonces la carrera musical no es para ella.