“Señor, cállese”: así fue la pelea entre Lola Cortés y Horacio Villalobos en ‘La Academia’

Aunque La Academia: 20 años apenas se estrenó el pasado domingo 12 de junio, los enfrentamientos entre los jueces no han tardado en hacerse presente en las galas del reality show.

Tal como la pelea que protagonizaron Lolita Cortés y Horacio Villalobos debido a sus diferencias a la hora de evaluar a los alumnos durante el segundo concierto este domingo 19 de junio.

El pleito entre Lolita Cortés y Horacio Villalobos en La Academia: 20 años

El altercado entre los críticos ocurrió luego de que Jackie, una de las participantes más populares de la temporada aniversario, interpretara sobre el escenario Mala fama de Danna Paola.

El primero en dar su opinión sobre su presentación fue Villalobos. El conductor expresó a la académica que lo expuesto en el escenario era una mera imitación de la cantante original.

En su alocución, el juez recalcó que le gustó su performance, pero quería que mostrara su talento pues, a su parecer, había calcado, tanto en voz, como en baile y ademanes a Danna Paola.

En medio de su crítica, Jackie intercedió para defenderse de la acusación de imitación. La concursante de 26 años expresó que ella no finge su voz. En cuanto a la similitud en sus movimientos, señaló que se trató de una coreografía creada por la producción que solo siguió.

Mientras respondía, Cortés interrumpió a Horacio para defender a Jackie asegurando que los ademanes son parte de una coreografía establecida y un estilo de baile al que debe apegarse.

No obstante, él insistió en que vio a la actriz de Élite y no a Jackie. “Yo sé que el tema es de Danna Paola. Es la dueña de ese tema, es talentosísima y la adoramos, pero yo quiero ver tu talento”.

“Señor, cállese”

Cuando fue su turno, Lolita se lanzó contra el crítico. “De verdad es tan cansado. Horacio, tú a todos les sacas el ‘quiero tu voz”, expresó, refiriéndose a una crítica similar que le dio a Emilio.

No obstante, mientras daba su veredicto, la jueza de hierro se vio interrumpida varias veces por Villalobos. En medio del calor del momento, estalló y le pidió a su compañero callarse.

“A ver, espera. ¡Cállate, ahora estoy hablando yo!”, expresó con un tono alto de voz. De inmediato, Villalobos salió a replicar: “Ah, pero bien que me interrumpiste, ¿verdad, chula?”.

Tras el intercambio, la estrella del teatro musical afirmó que Jackie lo hizo bien y nuevamente pidió al actor guardar silencio pues no es cantante y, por ende, no puede hablar al respecto.

“Está haciendo su mejor esfuerzo en el escenario, hoy de verdad se vio diferente, no puedes cambiar el color de voz. Señor, cállese. Usted no es cantante”, embistió Lola, quien ha trabajado antes con Horacio.

Asimismo, la cantante aprovechó la oportunidad para dirigirse también a Emilio. “No quiero que cantes como alguien más. Este señor no canta y no sabe ni cómo pedir las cosas”, concluyó.

Ante el embate de Cortés, el expresentador de Venga la alegría alegó haber estudiado canto y manejar perfectamente el tema. Además, señaló que su opinión no era menos por no ser cantante.

“No me callo”

“No puedes denostar la profesión de un crítico porque cante o no cante, Lolita. (...) Para tu información, todos los críticos de las estrellas Michelin, no saben cocinar”, remató molesto.

“¡Ay, chiquito! De verdad, está usted perdido… Ya le toca a los demás. Ya cállese, señor”, contestó mordaz. Por supuesto, Horacio no se quedó quieto. “Saquen su verdadera voz. Ya acabé. ¡No, no me callo!”.

A pesar del pleito, el programa continuó sin contratiempos con los dictámenes de Ana Bárbara y Arturo López Gavito, quienes coincidieron con Lolita en que Jackie tuvo un excelente desempeño.

La Academia: 20 años se transmite todos los sábados y domingos a las 8:00 p. m. por la señal de Azteca UNO en México.