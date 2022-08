A Yuridia la raparon en ‘La Academia’ sin razón aparente: contó su peor humillación

Yuridia es una de las cantantes más talentosas de México y a la vez, una de las ex participantes del programa de talentos musical, La Academia, más polémicas. No por su personalidad, sino porque nunca ha dudado en alzar la voz ante las irregularidades que vivió ahí dentro.

Gracias a su testimonio y el de otros concursantes, se ha podido conocer bastante del manejo interno del show, que en muchas ocasiones no le ha dado un trato digno a los jóvenes aspirantes cargados de sueños.

Ahora, la intérprete de Ya te olvidé y Te equivocaste aprovechó una dinámica en su cuenta de TikTok para compartir uno de los duros momentos que le tocó atravesar y que suscitó muchos comentarios en las redes sociales.

El peor momento de Yuridia en La Academia

“Mi peor momento… ay, fueron muchos peores momentos ¡muchos peores momentos!”, dijo sin filtros la famosa de 35 años, de acuerdo con TV y Notas.

En la grabación difundida mediante su perfil oficial, la mexicana se explayó con los detalles y aseveró que una de las maestras del programa la rapó sin su consentimiento.

“Uno fue cuando una maestra se aferró a que me querían cortar el pelo como niño, entonces me raparon de abajo, y me rapó, me sacó de la casa y me llevó a un cuartito como con una estilista que cortara el pelo y le dijo, ‘sí, sí, quiero que se lo dejes como niño, que se lo cortes’, era española me acuerdo”, expresó.

Ante este episodio, la experta en belleza no supo reaccionar e incluso intentó detener este momento, puesto que no recomendaba ese estilo para una joven Yuridia.

“La estilista estaba: ‘no, pero no’ porque yo ya tenía el pelo corto, (y la estilista siguió diciendo) ‘no pero o sea, no te entiendo’ (y la maestra dijo) ‘¡qué sí que se lo cortes!’. Y agarró la máquina y (me lo cortó) atrás y yo la neta no sentía nada porque estaba vacía por dentro y yo decía: ‘ay, qué padre, me quieren dejar bien cool’”, agregó, conforme con la misma fuente.

“La mujer estilista tenía todo el terror del mundo y me empezaron a cortar, todo me lo cortó y dijo, ‘a ver espérame, voy a ir por el productor porque no estoy entendiendo qué quieres hacer’, o sea, la mujer ni siquiera había pedido permiso, nada más me quería rapar y las siguientes presentaciones yo salía con un ‘casquito’”, finalizó.

De inmediato, los fans opinaron que “ahora ya entiendo porqué no quieres regresar”, “con razón odia a La Academia, hasta yo lo haría”, “Este formato de programa es humillante”, “No me imaginé que fueran tan malos”, “Eso hasta delito fue”, “Eso es bullying y nadie podía decir nada”, “Increíble”. Actualmente la pieza alcanza las 559 mil reproducciones.