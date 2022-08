Así fueron las presentaciones de Mar Rendón que la llevaron a la final de ‘La Academia’

Mar Rendón es finalista de ‘La Academia’. La artista ecuatoriana no deja de sorprendernos con su gran talento y participación dentro del reality mexicano. Las críticas por parte de los jueces en su mayor parte han sido positivas y la evolución de su puesta en escena es evidente, lo afirman los expertos.

Este fin de semana estuvo lleno de comentarios positivos hacia la guayaquileña, su participación del día sábado no le permitió un paso directo hasta la final, sin embargo, la interpretación del domingo 7 de agosto fue la que conquistó al público.

Cabe recalcar que cada uno de los jueces coincidieron en que Mar, es una de esas artistas que ya no existen, humilde, talentosa y llena de sueños.

Presentación del sábado 25 de junio

El sábado 25 de junio Mar interpretó la famosa canción “Mala hierba”. Momentos previos a su presentación mostraron las imágenes de su preparación y la artista contó que cuando era pequeña sufría bullying cuando era una niña. “Cuando era niña me hacían mucho bullying, me decían gorda, fea, patito feo”. Además, reveló que eso fue un impulso para que ella decida dedicarse a la música.

“Ecuador está de fiesta. El empoderamiento de una chava de 19 años, la seguridad de estar en esa plataforma que se está moviendo, yo he querido hacerlo y no me atrevo. Controlaste totalmente todos los momentos”, expresó Ana Bárbara.

Presentación domingo 3 de julio

Mar interpretó la canción “Me cuesta tanto olvidarte”, un show que puso de pie a todos los jueces. La artista y juez Ana Bárbara se emocionó por la presentación de Mar al punto de ponerse de pie. Sin embargo, Lolita Cortés no dudó en decirle que ya ve a Mar en la final. “Ya para que seguimos aquí, ya vamos a la final directo”, expresó.

El público voto por la ecuatoriana y la producción confirmó que Mar tiene gran respaldo por parte de sus fanáticos ya que contó con el 51% de los votos para continuar en el reality.

La presentación domingo 9 de julio

El domingo 9 de julio cuando la ecuatoriana salió al escenario interpretando la canción de la mexicana Angela Aguilar, “Ahí Donde Me Ven”, los jueces coincidieron que Mar tiene todo para ser una artista de las grandes. Para el actor, Horacio Villalobos la ecuatoriana le hizo conectar con la canción y las emociones se pusieron a flor de piel.

Presentación domingo 19 de julio

Para esta presentación la ecuatoriana se preparó junto al coach vocal, Raúl Carballeda, actor y director de doblaje mexicano. El mismo que emitió emotivas palabras por la gran presentación que tuvo la ecuatoriana. Su intervención comenzó destacando lo crítica y fuerte que es Mar antes de una presentación, y posterior las lágrimas no pudieron ser contenidas por el coach.

“No te voy a dejar dar tu crítica, porque eres tan dura contigo misma. Esto que hiciste es lo que nosotros necesitamos en este escenario”, expresó el maestro de canto.

Presentación sábado 25 de julio

La noche del sábado protagonizó un dueto con Zunio otro de nuestros representantes, que lamentablemente abondonó la competencia por falta de apoyo del público. Los ecuatorianos escogieron un tema que representa a nuestro país de Julio Jaramillo, “Nuestro Juramento”.

La devolución por parte de los jueces fue como la mayor parte de las noches, positiva y llena de felicitaciones. Tanto, así que el productor musical y juez de “La Academia”, Arturo López Gavito pidió a las disqueras más importantes de latinoamérica que se pronuncién para trabajar con la ecuatoriana; aludiendo que el talento de Mar Rendón es único e increíble.