“Qué envidia que seas su esposa”, Cynthia Rodríguez desata los celos al detallar su boda con Carlos Rivera

Cynthia Rodríguez confirmó lo que por semanas fue una especulación, y es que sí se casó con Carlos Rivera durante su viaje.

La cantante regresó al programa Venga La Alegría, del que era conductora, solo para despedirse, pues dejó claro que se dedicará a sus proyectos personales.

Fue allí donde reveló algunos detalles de su boda con Carlos Rivera, y su visita al Papa Francisco en el Vaticano con la foto que se viralizó y dio tanto de qué hablar.

Cynthia Rodríguez da detalles de su boda con Carlos Rivera

Cynthia dejó claro que está muy feliz, plena, y vive el mejor momento de su vida junto a su esposo, el hombre más deseado de México, Carlos Rivera.

“Hay cosas que no se pueden ocultar y el amor y la felicidad son unas de ella. Me casé con mi esposo, con Carlos Rivera (…) somos muy discretos, siempre hemos manejado esa parte personal muy privada”, dijo la mexicana.

Sobre la boda detalló que fue todo un sueño. “Fue como tenía que ser, con las personas que tenían que ser en ese momento, y fue un sueño, algo muy íntimo. Estaban las familias, nuestros papás”, dijo, desatando los celos en redes.

Y es que Carlos Rivera es uno de los hombres más deseados de México, no solo por su belleza física, sino por su personalidad, y su gran talento vocal.

“OMG que envidia que seas su esposa”, “como quisiera ser tú en estos momentos”, “por fin te casaste con él, hacen una pareja hermosa”, “muero de amor, se ven tan enamorados”, “la mujer más envidiada del planeta”, y “que sean muy felices”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Cynthia Rodríguez aclaró que no está embarazada y se muestra muy enamorada

Además, la famosa, quien tiene 6 años de relación con Carlos, pero se conocen desde hace 17 años cuando participaron en La Academia, aclaró que no está embarazada, pero sí son sus planes quedar en estado este mismo año.

Sobre el encuentra con el Papa Francisco dejó claro que fue un momento muy especial para los dos.

“Estar frente al Papa fue maravilloso, pero además recibir esa bendición nos va a acompañar para toda la vida, fue un momento hermoso, nos dio unas palabras súper bonitas. Esta foto que refleja el momento que estamos viviendo, que el público sepa que estamos en la mejor etapa de nuestras vida”, dijo.

Y, además, se mostró más que enamorada de su ahora esposo, Carlos Rivera. “Estoy con el hombre más maravilloso que puede existir en este mundo, me siento muy afortunada se lo agradezco a Dios, me siento plena me siento feliz, acompañada, y apoyada”.

Por su parte, Carlos también le dedicó unas emotivas palabras, en las que evidencia que es la mujer de su vida.

“Hola preciosa, se que este es un día muy importante y especial para ti. Lo que viene es igual o más importante todavía porque viene del alma y del corazón. Estoy orgulloso de ti, de tu carrera, de lo que has trabajado, eres la mejor persona del mundo y te mereces todo lo mejor, vienen cosas muy buenas y todas vienen del cerrazón, te amo”, dijo el cantante.