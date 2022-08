Entrevista a Oka Giner: una mujer apasionada que no se deja de nadie

Oka Giner es una de las grandes promesas de la pantalla y lo dejó claro desde su debut como Bárbara Fuenmayor, la equivalente a Blair Waldorf, en la serie de televisión mexicana Gossip Girl: Acapulco, de 2013.

Pero Giner no es ninguna novata pues de niña participó en concursos de belleza, practicó danzas polinesias y al cumplir los 17 años incursionó en el mundo del modelaje en su natal Chihuahua. Ella siempre mostró gran interés por la actuación, lo que la llevó a elegir la carrera de Ciencias de la Comunicación para después prepararse en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

Consciente de los obstáculos del medio, Oka luchó para quedarse y se ganó su lugar. Ahora, tiene en su haber importantes proyectos por los cuales sentirse orgullosa como Señorita Pólvora, Señora Acero, La Coyote, La piloto, Corazón guerrero, Madre solo hay dos y La venganza de las Juanas

Oka Giner Cortesía

En entrevista exclusiva con Nueva Mujer, Oka habló de cómo surgió su interés por la actuación, lo que más le apasiona de la carrera y lo que ha significado representar mujeres que no se dejan de nadie.

NM: ¿Quién es Oka Giner, como profesional y como mujer?

OG: Oka Giner es una actriz originaria de Camargo Chihuahua “la cuna de artistas”. Es graciosa y ambiciosa.

NM: ¿Cómo empezó tu carrera? ¿Siempre quisiste ser actriz o tenías otros planes?

OG: Siempre. Lo tuve muy claro. Desde que me dejaron ver mi primera telenovela. Yo quería salir en la tele también como fuera.

Oka Giner Cortesía

NM: Has estado en cine, televisión, series en streaming y hasta teatro. ¿Cómo es el salto de una plataforma a otra? ¿Te preparas igual? ¿Es la misma exigencia

OG: Son distintas, cada una requiere cosas distintas por ejemplo en la tele nosotros hacemos 35 escenas al día más o menos. Eso se traduce a más de 12 horas de grabación. En el teatro ensayas unas 4 horas diarias toda la obra que durará 1.30 hrs para llegar al estreno y presentarla una vez. Pero como actriz estás preparada para hacer de todo.

NM: ¿Qué te inspira en tu día a día? ¿Tienes algún referente en tu trabajo como actriz?

OG: No diría referente porque no me gustaría creer que intento copiar el trabajo de alguien. Pero sí admiro a muchas actrices. Karina Gidi me parece increíble.

Oka Giner Cortesía

NM: Estuviste en “Madre sólo hay dos” y “La venganza de las Juanas”, dos series que han tenido mucho éxito en Netflix y que muestran mujeres fuertes que rompen esquemas y no se dejan de nadie, ¿qué piensas de que cada vez se realicen más contenidos así?

OG: Pienso que debemos seguir haciéndolo. Generar contenido con temas que antes eran un “tabú” es importante por la representación a nuestras nuevas generaciones.

NM: ¿Qué viene ahora para Oka?

OG: Mi boda. Más trabajo. Mucha felicidad

NM:¿Cuál sería tu proyecto soñado?

OG: Hacer lo que hago es un sueño. Que tenga la dicha de vivir de hacer lo que amo es un sueño.