Tras 10 años de ausencia Natalia Esperón regresa por todo lo alto a las telenovelas

Uno de los rostros más reconocidos de las telenovelas en la década de los 90 es la actriz Natalia Esperón, quien estuvo por muchos años alejada de la pantalla chica para atender a su familia.

Ahora regresa a lo grande con la telenovela “Corazón Guerrero”, una producción de Salvador Mejías para Televisa, donde personifica a Guadalupe, quien representa “una vida llena de promesas incumplidas y amenazas de muerte”.

Esperón habló de su personaje: “Guadalupe es la protagonista madura, estamos hablando de un matriarcado: Concepción, la abuelita; Guadalupe, la mamá, y Mariluz, la hija”.

“El conflicto de mi personaje es que ella se enamoró siendo muy joven del dueño de una hacienda: Augusto, y de ese amor quedó embarazada de Mariluz. Había una promesa de matrimonio que no se cumplió y una amenaza muy fuerte de asesinato, entonces Guadalupe se hace rollos en su cabeza y huye sin decirle que está embarazada de Mariluz”, describió la actriz.

Una vida de éxitos

Natalia fue la protagonista de varios proyectos exitosos como “Agujetas de color de rosa” y “El niño que vino del mar”, además de otros títulos como “Amores verdaderos”, la cual fue la última telenovela en la que trabajó hace poco más de 10 años, Reseñó MDZ.

Cuando terminó en 2012 la grabación de Amores Verdaderos, Natalia se dio la oportunidad de desempeñarse en otra de las facetas que más le apasiona, la de mamá.

“Me dediqué a ser ama de casa, que no es una tarea fácil, es algo que se ha desvalorado muchísimo, lo ven como algo insignificante, cuando realmente eres pilar de una casa…” , confesó en una entrevista para TVyNovelas.

Desde entonces, había mantenido un perfil bajo, y aunque tuvo algunas esporádicas apariciones en programas unitarios y algunos melodramas, lo cierto es que no se había involucrado por completo en algún proyecto.

Reencontrarse con las cámaras

Asegura que su regreso lo disfruta “muchísimo”, se reencontró nuevamente con las jornadas de grabación, con sus compañeros y con todo el equipo de producción.

Reconoció que extrañaba estar delante de las cámaras pero que jamás se arrepentirá de esta pausa de su vida para dedicarse a sus hijos y su familia de la cual dice “estoy muy orgullosa”.

Los hijos crecen, la vida continúa

Ya sus hijos están grandes, de hecho la mayor ya tiene 26 años y Natalia ahora regresa para retomar su carrera como actriz y por todo lo alto.

“Es una adrenalina muy especial, cuando era más joven creo que le sufría muchísimo, y a lo mejor era por mi hija la mayor, que ahorita tiene 26 años, ya se casó y está haciendo su vida”.

Comentó que cuando su hija mayor era pequeña, le salieron muchas oportunidades de trabajo.