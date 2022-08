Irán Castillo deja ver lo mucho que ha crecido el bebé que tuvo a los 45 años

La maternidad le ha traído grandes alegrías y aprendizaje a Irán Castillo, especialmente desde que dio a luz a su segundo hijo Demián, a los 45 años.

Aunque la actriz ya tenía a su hija Irka, fruto de su relación con Gabriel Castañeda, el pequeño es el primero que tiene con su pareja Pepe Ramos.

Sin importar los señalamientos que puede haber por la edad, convertirse en madre por segunda vez fue una gran motivación para Irán, razón por la que siempre compartió su viaje con sus seguidoras.

Demián ahora tiene seis meses y la actriz dejó ver lo mucho que ha crecido

Fue a través de sus historias de Instagram que Irán Castillo se tomó un momento para hablar con sus seguidoras y de paso, mostrar a su hijo.

La actriz recomendó una aplicación de servicio médico que ayuda a las mamás a mantener a sus hijos protegidos con asistencia las 24 horas. “Yo sé que tengo varias mamis por ahí que les va a servir este consejo. Siempre es una incertidumbre saber si la salud de nuestros peques está bien y me da tranquilidad saber que en México contamos con opciones accesibles para protegerlos como Asistensi que protege a nuestro niños las 24 horas del día con doctores de cabecera que los pueden atender por videollamada o a domicilio”, dice en su video.

La sonrisa de Irán revela que está en su mejor momento, dejando ver que la maternidad se experimenta de diferente forma en cada etapa de la vida.

La actriz también compartió otra imagen en la que aparece con amigos mientras su hija carga al pequeño.

Han sido otras ocasiones en las que ha compartido fotografías con Demián, llenándose de halagos y aplausos por la gran labor que ha hecho.

“Es una dicha ser testigo de cómo va creciendo este ser tan hermoso!Me asombra como va haciendo su Magia la naturaleza,me pongo a pensar:Solo con la leche que sale de este cuerpo ha crecido así???Que maravilla!!Vale la pena mis ojeras ,mi desvelo ,mi cansancio…..Solo con ver y estar con este precioso todo vale la pena !!!”, se lee en una publicación.

Y también ha mostrado que su hija Irka es una gran hermana mayor.

Irán no ha temido mostrar su lado más vulnerable y ha compartido con sus seguidoras sus experiencias con la lactancia materna.

“Esos días en los que el bebé solo quiere estar pegado al pecho y uno ya no aguanta la espalda…..😅Darle acostada aliviana bastante y hasta nos quedamos dormidas!De hecho me despertó el bebo buscando pescarse de nuevo !😂😂😂😂👼🏻👼🏻👼🏻Ustedes le dan acostadas ?”

Constantemente la actriz habla de cómo va creciendo su bebé, reiterando que no hay un manual de crianza definitivo pues la experiencia con cada hijo es diferente.

“Dedo o chupón?Cada bebé es diferente!Con mi nena me paso que agarro el chupon de una y todavía hasta los 4 años quería seguir con su chupon.Y ahora el bebo prefiere su manita y su dedo.Bota el chupon !jajaja!Ustedes como les va con eso ?Prefieren sus bebés su chupon o la mano?”

El embarazo de Irán a los 45 años

Contra todo pronóstico, la también cantante llevó a cabo su segundo embarazo pues estaba convencida de que había forma de lograrlo aún pasado los 40. “A mí me empezaron a hacer muchos estudios con esta idea de que ya tienes más de 35 años y ya es de alto riesgo…”, explicó en un video de Instagram “Todas estas cosas que no son verdad, porque no porque tengas más de 35 años ya va a ser de alto riesgo tu embarazo…”. Eso sí, Irán siempre ha hablado de la importancia de cuidarse y de estar siempre de la mano de especialistas para evitar complicaciones.