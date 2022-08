“Parece una secta”: Señalan a Allisson Lozz por mentir sobre los viajes de su trabajo

Hace varios años que Allisson Lozz tomó la decisión de retirarse de los reflectores para dedicarse a su vida como esposa, madre y emprendedora.

La protagonista de “Al diablo con los guapos” reveló que inició una nueva aventura profesional de la mano de una importante empresa de productos de belleza en la que también trabajaba su hermana Azul.

En septiembre, Lozz habló de cómo en poco tiempo pasó de ser consultora de belleza a convertirse en una de las directoras senior más brillantes de la compañía. Ahora lidera un equipo conformado por más de 200 mujeres.

“Estoy tan, tan feliz. Somos ya más de 200 mujeres y vamos por más, por más mujeres que realmente quieran abrir sus posibilidades”, expresó en una publicación en aquel entonces.

Sin embargo, la ex actriz avisó esta semana que dejaría de ser directora senior global para quedarse como consultora. “Hasta hoy fui directora senior global, dejé el directorado y me quedé solo como consultora. Siempre estaré agradecida por las hermosas personas que conocí y los bellos momentos que viví en estos dos años”.

Aunque su nuevo trabajo la ha llevado a cumplir sus metas personales, algunos la acusaron de mentir sobre los viajes que sus clientas y promotoras pueden ganar.

“Encontré una maravillosa compañía con 70 años en el mercado (...) Está hecha por un farmacéutico (...) Esta compañía está en Europa, en Turquía, ahí empezó todo. En Estados Unidos apenas llevan dos años y en México 8 meses. Se está extendiendo tanto que está abriendo de dos a tres países por mes. Para mí eso es algo impresionante”, dice Lozz en un video.

La ex actriz aseguró que algo que le atrajo de la empresa es poder trabajar desde casa, así como cumplir sus sueños y el de otras chicas de viajar.

“Los productos son wow pero yo quería algo muy bueno para mis chicas, yo quería decirles tú puedes ganar un viaje”, aseveró para después hablar del caso de una de sus conocidas. “Ella tiene tres meses que entró y ya se ganó 3 viajes, uno a Turquía, uno a Miami y uno a Puerto Vallarta. Ella también viene de otra compañia y me dice tengo tres meses aqui y no solamente yo me he ganado, 7 de mis chicas se ganaron el viaje a Turquia. Eso me movió”.

En redes sociales la acusaron de mentir: “¿Y le creen? Qué inocentes”. “Para ganar eso, tienes que reclutar a un montón de gente y invertir mucho dinero en producto, no engañen”. “No caigan”. “Creo que se le faltó decir q si bajas tus ventas te quitan el carro que según ganas tanto se esfuerzan en tener q afinal de cuenta no es tuyo al 100%”. “Qué buena actriz”. “¿En qué multiverso pasa eso?”.

La actriz ha estado involucrada en empresas enfocadas al maquillaje, lo que le ha generado buenos ingresos. Sin embargo, esto la ha llevado a ser cuestionada en varias ocasiones.

Mientras que algunos han sido muy insistentes con ella para que regrese a las telenovelas otros se han dedicado a señalarla por mentir con respecto a los beneficios de sus negocios.