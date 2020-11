Allisson Lozz revela enfermedad que le podría hacer perder la vista a los 30 años

Allisson Lozz, era una de las actrices juveniles más populares de la década de los 2000. Tras ausentarse de las cámaras por un largo tiempo, la famosa reapareció para contar a sus fans sobre su vida actual a través de redes sociales, incluyendo su desarrollo profesional lejos de la televisión y sus experiencias como madre. Recientemente sorprendió a sus seguidores al revelar que podría perder la vista a los 30 años y dio detalles sobre sus problemas de salud a lo largo de su vida y en la actualidad.

La actriz protagonista de 'Al diablo con los guapos'. compartió a través de una transmisión en vivo que siempre había tenido problemas de visión y que los especialistas le habían dicho que era posible que a los 30 años perdiera la vista.

"Estoy bien ciega desde muy jovencita, me dijeron que a los 30 años según no iba a ver nada y así, entonces tengo 28, faltan dos para no ver nada según, esperemos que la tecnología avance más."