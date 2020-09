Te enseñamos 3 formas diferentes de usar una camisa blanca

Una camisa blanca es un complemento básico que no puede faltar en el guardarropa. Esto se debe a que es una prenda tan versátil que puede ser empleada en looks casuales y formales por igual con tan sólo cambiar los accesorios y la forma en que se lleva. Si necesitas ideas para crear nuevos outfits con ropa que ya tienes en tu closet, a continuación te enseñamos cómo usar una camisa de formas diferentes para cada ocasión.

Formas de transformar una camisa blanca de mujer

Look de noche

Una camisa blanca puede ser la pieza clave en un look casual de noche, ya sea para una reunión o una cita. Para cambiar su apariencia, sólo tienes que colocar encima un top de la misma tonalidad que tu pantalón y agregar tus botines o botas favoritas. También, puedes complementarlo con una chamarra de piel para protegerte de las bajas temperaturas.

blusa blanca con top negro y botines para un look de noche - Pinterest

Outfit formal y cómodo

Para ir a la oficina y armar un atuendo de todos los días que te permita lucir profesional y cómoda a la vez, combina tu camisa blanca con un pantalón de color neutro. Para asegurarte de lucir una figura estilizada, elige un corte recto o acampanado a la cintura y complementa tu look con plataformas o flats.

outfit formal de blusa blanca y pantalones amplios - @ceciliamarh

Look casual de día

Para cambiar la apariencia de tu camisa, existen muchas formas de usarla además de la manera tradicional. Puedes crear un look off the shoulder abotonando el tercer hojal de tu prenda a la altura de tu pecho y acomodando el cuello por debajo de los hombros. Este truco es perfecto para realizarse con una camisa de talla más grande que la tuya o incluso puedes emplearlo para reutilizar una camisa masculina.

Puedes combinarla con pantalones de mezclilla, leggings o shorts y tenis o tus tacones preferidos.

blusa blanca con pantalón de mezclilla para un look casual - @ceciliamarh

