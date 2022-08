Allisson Lozz no se deja humillar: así respondió a críticas por comprar ropa usada

La situación económica no ha sido fácil para nadie e incluso las famosas han tenido que buscar formas de salir adelante a la par de su carrera.

Bajo este contexto, no es ningún secreto que Allisson Lozz se haya sincerado en varias ocasiones sobre las formas en las que ha logrado obtener ingresos y evitar gastos extra tras alejarse de los reflectores.

Recientemente se dio a conocer que la actriz compra ropa de segunda mano

Si algo ha caracterizado a la protagonista de “Al diablo con los guapos” es su sinceridad pues no teme hablar de sus inseguridades y de cómo supera los obstáculos. Es así como en varias ocasiones se ha atrevido a responder tajante a quienes cuestionan y critican sus decisiones.

A través de un video, Allisson Lozz se dejó ver comprando ropa de segunda mano, lo que hizo que estallaran las críticas.

Aunque al principio no dijo nada, recientemente decidió ponerle un alto a los haters a través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram.

“¿Qué opinas de lo que dicen los medios que compras ropa de segunda mano?”, se lee la pregunta. “Compro lo que me gusta, sin importar dónde lo venden. Como estos lentes hermosos que compré en una calle de Las Vegas que me salieron en 10 (dólares) y los amo”, respondió en sus stories.

Allisson Lozz Allisson Lozz/ Instagram @allisson.gtz

Por si fuera poco, Lozz ha dicho en repetidas ocasiones que no quiere volver a ser parte del espectáculo por lo que le causa gran molestia que la graben sin su consentimiento o que le insistan con regresar.

¿Las actrices usan pelucas? Allisson Lozz revela lo que tuvo que enfrentar por ser estrella de telenovelas

“Me dicen ‘Yo te sigo en tus redes sociales’. Entonces es como que ‘ok, si me sigues sabes que me lastima, sabes que me lastima recordar mi pasado y me lo estás recordando y todavía si te digo me tomo la foto al final porque estoy poniendo atención al programa te enojas”, dijo en una ocasión.

A pesar de que ya no trabaja como actriz, sigue teniendo un séquito de fans que constantemente la llenan de halagos y la defienden de quienes la atacan.

Allisson también ha formado una comunidad con otras mujeres que quieren emprender como ella.

Hace más de 12 años que Lozz dejó la actuación, una profesión que según ella misma ha revelado, le dejó traumas y un gran estrés. “No quiero volver a ser artista, es de lo peor que me ha pasado en mi vida y no quiero volver a serlo”, aseveró en un video de Instagram.

Ella encontró su felicidad en su esposo, sus hijas y su religión, además de que se ha enfocado en la fotografía y en su trabajo como directora de ventas de una importante marca de cosméticos.

A través de sus redes sociales, Allisson comparte sus vivencias en dicho trabajo así como tips de maquillaje y cuidado personal.

“Soy mi propia jefa. Nadie me trata mal ni me levanta la voz. Tengo un negocio que, además de pagarme mucho más de lo que nunca gané en ya saben donde, me permite cuidar mi salud, me permite enfermarme a gusto, me permite estar mucho más con mi familia y sobre todo me permite dedicarle tiempo a mi espiritualidad y a mi Dios Jehová”, escribió Allison en una publicación de Instagram.