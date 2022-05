Allisson Lozz revela que trabajó limpiando casas y aseguró que admira a las trabajadoras del hogar

Allisson Lozz fue una de las actrices mexicanas más prometedoras, sin embargo ahora vive alejada de los reflectores como madre de familia y empresaria. Recientemente la ex famosa reveló que en algún momento de su vida tuvo que limpiar casas y recordó lo difícil que fue hacer ese trabajo.

Allisson Lozz habla de su experiencia limpiando casas

Por medio de redes sociales Allisson respondió a la pregunta sobre si algúna vez había limpiado casas como su hermana. Ella dijo que sí y contó su experiencia y porque es que admira tanto a las trabajadoras del hogar.

Una vez que su mamá no contaba con el apoyo de su compañera habitual, la llevó a ella para que le ayudara.

“Casi morí en el intento, literal fue demasiado para mí (en todo sentido)”

Esto de debe a que el limpiar una casa requiere de gran esfuerzo físico y “te lastimas fuertemente a la larga”.

Allison dijo que este era un trabajo digno y que admira mucho a las mujeres que lo realizan.

Ahora que ya no se dedica al mundo del espectáculo ni a limpiar casas, ella está comprometida con su religión, su familia y su trabajo.

La protagonista de ‘Al diablo con los guapos’ se casó en 2011 con Elio Gutiérrez y se convirtió en Testigo de Jehová. A través de transmisiones en vivo, la famosa explicó cómo fue que llegó a esta organización religiosa.

“Cuando tenía 15 años hice preguntas a mi antigua religión y lo que contestaron fue: ‘Son los misterios de Dios’. Y a mi eso me enojó, yo dije ¿Cómo van a ser los misterios de Dios y por qué misterios?. Cuando empecé a estudiar con los Testigos de Jehová se me abrió el mundo porque me enseñaron que no había misterios.”

Como parte de sus creencias, Allisson no celebra ni los cumpleaños ni las Navidades. Esto se debe a que estas celebraciones tienen un origen no cristiano y los Testigos de Jehová no celebran ninguna fiesta que no sea religiosa.

Sin embargo frecuentemente se reúne con personas de su misma comunidad para estudiar la Biblia. La ex actriz reveló que desde el inicio de la pandemia se reúnen vía Zoom para proteger a los miembros más vulnerables.

La protagonista de ‘En nombre del amor’ ha enseñado a sus hijas a seguir las reglas de esta doctrina, e incluso ha comentado que su hija London Rose se sabe todos los textos de memoria. La pequeña le escribe cartas a su mamá cuando se siente triste y le recuerda las enseñanzas de su religión.

Además de estar entregada a su religión, Allisson está dedicada a su trabajo como empresaria, pues directora de ventas de una importante marca de cosméticos, la cual promociona en sus redes sociales, donde demuestra cómo se usan y da tips para que tengan mayor efectividad.

Tras abandonar el mundo del espectáculo, Allison se dedicó a la fotografía de manera profesional y comenzó un negocio como consultora de cosméticos, en el que actualmente es muy exitosa e incluso ganó una camioneta y un iPad.

El año pasado la famosa dijo que no deseaba ser figura pública. Al mismo tiempo aprovechó el tiempo para aclarar que no desea regresar al mundo del espectáculo, razón por la cual no dará entrevistas a medios de comunicación.