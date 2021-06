Allisson Lozz reveló el secreto inesperado de las actrices de telenovelas

Para ser bella hay que ver estrellas dice el refrán que al parecer han seguido al pie de la letra las actrices para lucir hermosas y radiantes frente a las pantallas. Allisson Lozz dejó al descubierto algunos de estos secretos.

La actriz decidió apartarse de las telenovelas donde por algunos años fue protagonista de Televisa y desde entonces ha contado algunas de las experiencias que le tocó vivir dentro del mundo del espectáculo.

A través de su Instagram respondió a los seguidores que le han criticado su actual cabello al lucir con muy poco y maltratado, haciendo comparaciones ante la larga y abundante cabellera que tenía cuando aparecía en la televisión.

La recordada Paloma de la telenovela En nombre del amor aseguró que su pelo siempre ha sido chino y rebelde y tras siete años de plancharlo continuamente su cabello dejó de lucir como antes.

“Mi pelo siempre ha sido chino, no lacio, y cuando te lo están planchando por 7 años seguidos, imagínense el pelo muere totalmente. Es uno de los precios que pagamos todas”, aseveró.

View this post on Instagram

La ahora testigo de Jehová, actualmente trabaja para una reconocida marca de productos de cosméticos, luego de trabajar desde muy temprana edad en la televisión y abandonar su oficio por el estrés y los altibajos emocionales a los que se enfrentaba.

Allisson reveló que en Televisa todas las artistas usan pelucas y detalló que el canal cuenta con departamentos especializados de maquillaje, peinado y peluquería para hacerlas lucir hermosas.

“Muchos me dicen: ‘Tenías tu pelo precioso, ¿qué le pasó? Tienes ahora tres pelitos’”. Y sí tengo tres pelitos. Pero lo que no saben es que en Televisa todas usamos pelucas (…) Todas usamos bastantes pelucas porque el cabello no aguanta tanto”, contó.