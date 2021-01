Allisson Lozz se despide para siempre de los medios con este mensaje

La actriz retirada, Allisson Lozz usó sus redes sociales para mandar un mensaje a sus seguidores y a los medios de comunicación, en el cual se despedía para siempre del ojo público y aseguraba que no quería ser famosa. En él, dejó claro que está completamente enfocada en su nueva carrera y su familia, por lo que no desea que se hable más de ella.

Allisson Lozz se despide para siempre de las cámaras con este mensaje

Todo comenzó cuando algunos medios publicaron que Lozz se encontraba en un momento delicado de salud debido a un contagio de coronavirus. Por esa razón varios familiares y amigos que viven en México comenzaron a preocuparse y enviarle mensajes. Es por eso que ella se vio en la necesidad de aclarar las cosas a través de su cuenta de Instagram:

"No tengo coronavirus, tuve hace cinco meses, pero gracias a Jehová no fue nada grave. A mí me dolió mucho el cuerpo, mi esposo perdió el sentido del olfato, mis niñas tuvieron fiebre una tarde. La que se puso un poco mal fue mi mamá, ella sí llegó al hospital, pero rápido se recuperó."

Al mismo tiempo aprovechó el tiempo para aclarar que no desea regresar al mundo del espectáculo, razón por la cual no dará entrevistas a medios de comunicación.

"Yo no hablo con medios de comunicación desde nunca, hace más de 10 años que no hablo con medios. ¿Por qué? Porque no soy artista, soy directora de ventas de Mary Kay y es por eso que tengo esta cuenta abierta."

Al mismo tiempo pidió que se le preste atención a quienes sí son artistas y desean que se les haga promoción para poder trabajar, pero ella no lo necesita. Por esta razón pide que dejen de hablar de ella para que pueda continuar con su vida privada.

"Yo no soy artista ni quiero serlo, ni quiero tener nada que ver con ningún medio de comunicación… Esta es la única cuenta donde ustedes van a saber realmente qué pasa… Espero que (los medios) encuentren realmente artistas de los cuales hablar. La realidad es que hay muchos artistas que seguramente quieren que hablen de ellos, que los promocionen y todo, yo no. Yo les agradezco, pero yo no necesito que nadie me promocione ni que me publiquen."

Actualmente, la protagonista de 'Al diablo con los guapos' y 'En nombre del amor' cuenta con más de 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde publica noticias sobre su negocio y sus logros profesionales. Con su mensaje, dejó claro que desea continuar con su vida como una persona normal y lejos del foco público:

"Yo estoy acá feliz de la vida y no quiero volver al medio artístico. Estoy feliz con mi vida actual y así seguiremos."

Tras abandonar el mundo del espectáculo, Allison se dedicó a la fotografía de manera profesional y comenzó un negocio como consultora de cosméticos, en el que actualmente es muy exitosa e incluso ganó una camioneta y un iPad. También está casada y es madre de dos hijas de seis y tres años de edad, con quienes pasa momentos inolvidables que comparte en redes sociales.

