Thalía y Tatiana presumen sus curvas y prueban que están en su mejor momento

La sociedad nos ha hecho creer que cuando llegamos “a cierta edad”, las mujeres perdemos nuestro brillo pero Tatiana y Thalía han demostrado que ninguna tenemos una “fecha de caducidad” que nos impida seguir sintiéndonos sexys.

Ambas famosas llegaron a los 50 y han dejado ver que están en su mejor momento

Y es que además de destacar por su gran carisma, ambos íconos del espectáculo mexicano siguen luciendo un cuerpo espectacular.

Mientras que Thalía revivió sus mejores días como “Marimar”, Tatiana se relajó junto a la piscina en un hermoso traje de baño.

“En mis sueños más alucinantes jamás hubiera imaginado que este personaje sería parte de mí durante mi vida. Y claro con mucha razón, ya que le metí todo el corazón, la pasión y mi estilo personal de cómo crear a mi Costeñita ideal, es decir,una parte real de mi persona está plasmada por siempre en cada escena que filmamos. Más de dos décadas después, #Marimar sigue conquistando corazones...”, se lee en un video que compartió la actriz.

Han pasado casi 30 años desde que la intérprete de “No me acuerdo” dio vida a aquel entrañable personaje pero ante los fans, no ha cambiado nada.

“Estás igualita!!”. “Los años no pasan en ti”. “Dios mío estás perfecta”. “El tiempo se detuvo en ti”, se lee en los comentarios.

Thalía no sólo ha demostrado tener la clave de la eterna juventud en aquella foto de Marimar, sino también en otras publicaciones en las que luce cuerpazo.

Pero la cantante también ha demostrado que para verse “eternamente joven y bella”, no hay que dejar de jugar ni vivir pensando en el qué dirán. Ella sigue divirtiéndose como niña, lo que la mantiene feliz y libre de preocupaciones.

“No me molesta que me digan cincuentona porque llevo años que no vivo mi vida en números. No me interesa el vivir en eso. Estoy feliz por estar en esta etapa de mi vida con tanta alegría, con salud, con los míos, haciendo lo que amo que es entretener a mi gente”, afirmó en una entrevista con la revista Caras.

Tatiana, ‘la reina de los niños’, también ha sorprendido con su belleza a los 53 años

Tatiana ha causado gran sensación como conductora de Master Chef Jr y ahora ha deleitado a los fans con su belleza y carisma en la edición Master Chef Celebrity.

A sus 53 años, Tatiana sigue derrochando sensualidad y así lo demostró al lucir un hermoso trajes de baño completo con estamapados de ojos coloridos.

“La definición de chicas de hoy, de mañana y de siempre”. “Tan hermosa y sexy”. “Siempre seguirás siendo Tatiana La Reina De Los Niños más bella”. “Tatis eres como los buenos vinos”, expresan en sus publicaciones”.

Desde que es conductora de Master Chef, en cada emisión la intérprete ha lucido los atuendos más bellos que enmarcan su torneada figura.

Tatiana sigue siendo un ícono para los niños y hasta hoy día, sigue luciendo sus icónicos vestuarios de brillos y estrellas.

Y es que si algo hay que destacar es que Tatiana siempre ha demostrado que las mujeres no tenemos “fecha de caducidad” ni una “edad límite” para seguir soñando y haciendo lo que más disfrutamos.

Cabe mencionar que la estrella también está muy activa en TikTok, uniéndose a la fiebre de famosas mexicanas que conquistan la plataforma centennial con sus ocurrencias.