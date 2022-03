Tatiana prueba que es “como los buenos vinos” en la nueva temporada de Máster Chef Junior

Tatiana, también conocida como “La reina de los niños” sin duda es una de las estrellas del entretenimiento mexicano que ha marcado a generaciones por años.

Aunque inició su carrera en la música dirigida a un público juvenil con éxitos como “Chicas de hoy” (1986) y “Cuando Estemos Juntos”, fue cuando se enfocó en los niños que creó todo un legado musical que vive hasta el día de hoy.

A sus 53 años, Tatiana sigue siendo un ícono para los niños y hahora está conquistando la pantalla como conductora del reality show “Master Chef Junior”

Pasaron cinco años para que el concurso regresara a la televisión y sin duda la elección de “la reina de los niños” fue bastante acertada.

“Atraes aquello en lo que piensas... Piensa en cosas positivas, en tus metas y objetivos, y las oportunidades llegarán para ti, ¡pero tienes que estar atent@!” , escribió en una publicación.

Esta tercera edición apenas arrancó y constará de 15 episodios, en los que los pequeños conscursantes demostrarán sus habilidades culinarias para llevarse a casa el premio de un millón de pesos para el ganador.

La participación de Tatiana también fue perfecta para lanzar un tema oficial del certamen por primera vez. En esta edición estará acompañada de los chef Betty Vázquez, José Ramón Castillo y Franco Noriega y con nuevos retos que prometen emocionar a todos los espectadores de uno de los programas favoritos de la televisión.

A pesar de que la cantante no ha dejado de estar activa, este es su gran regreso a la televisión después de 11 años.

“Yo nunca pense conducir un programa de cocina primero porque no se cocinar. Ahora en pandemia aprendí dos que tres cositas pero la verdad es que no. Comparado con estos niños no sé ni la cuarta parte. Nunca pen´se que la gente pudiera pensar en mí. Con niños sí, obviamente. Estoy super contenta con la producción, de ver todo el proceso y la dinámica”, dijo Tatiana en una entrevista que compartió en su cuenta de Instagram.

Si algo ha sorprendido a todos es que los años han pasado bien en la cantante pues luce espectacular.

“Como los buenos vinos”. “Este mujeró desborda carisma y belleza, no pasan los años en ella”. “Me encanta ese nuevo look y la imagen que tiene en el programa”. “Guapísima Tatiana, mi crush de los 80!”, expresan sus seguidores en redes sociales.

Y es que si algo hay que destacar es que Tatiana siempre ha tenido una chispa especial. Ella demuestra que las mujeres no tenemos “fecha de caducidad” ni una “edad límite” para seguir soñando y haciendo lo que más disfrutamos.

Cabe mencionar que la estrella también está muy activa en TikTok, uniéndose a la fiebre de famosas mexicanas que conquistan la plataforma centennial con sus ocurrencias.

En 2010, Tatiana pasó a ser parte de TV Azteca, haciendo su debut el el reality show La Academia Bicentenario, interpretando el tema “Te quiero” y participando como jurado.

Para 2014, retomó su carrera como actriz de teatro en la exitosa puesta “Mentiras, el musical”. Actualmente sigue grabando canciones infantiles, alimentando el prestigio y exito que tiene al nivel internacional.

Sus 38 años de carrera musical la respaldan lo que le ha permitido seguir sumando proyectos.

“Estoy súper emocionada de regresar a ser conductora. Hace 10 años conduje El mundo de Tatiana, que era un programa para toda la familia. Luego estuve en tele como invitada especial para ciertos proyectos y eventos; ahora sí estoy tomando la batuta de este programa muy emocionada”, comentó Tatiana a Milenio.