Así es el apoyo que ha recibido Tatiana al poner alto a comentarios homofóbicos

Tatiana se convirtió en «La Reina de los Niños» años atrás por ser cantante actriz y presentadora en programas mexicanos.

Seguramente recordarás éxitos como “El patio de mi casa”, “La patita Lulú”, y “No me quiero bañar”. Estos éxitos la llevaron a ser nominada en cinco ocasiones a los Grammy Latino por Mejor Álbum de Niños. Asimismo, ha vendido más de 9 millones de discos.

Sin embargo, Tatiana es más que una cantante infantil y ha probado su versatilidad en diversas facetas de su vida.

Recientemente, anunció a través de sus redes sociales un nuevo éxito laboral junto a Velvetine, una gran artista igual.

Realizaron una colaboración al hacer un nuevo tema juntas, algo que ocasionó muchas criticas por parte de los seguidores de Tatiana.

No era un show dirigido a niños, pero aún así las criticas a la famosa fueron dirigidas por esa línea. Al parecer, por ser «La Reina de los Niños», ella no puede hacer otro tipo de contenido.

La respuesta de Tatiana

Tatiana se volvió tendencia por su elegante respuesta. Ella mostró algunas de las criticas y ataques que recibió anexando una imagen contundente y un mensaje mejor.

Al pie de la imagen está la siguiente defensa a la comunidad LGBTTQI+.

“Los derechos humanos no son algo que se tenga que poner a discusión, que dependan de una opinión o de una religión. Los derechos a la INTEGRIDAD, AMAR, SER RESPETADO Y VIVIR TU VIDA A TU MANERA son innamovibles y es algo a lo que todas las personas tienen derecho por el simple hecho de nacer.”, comenzó la cantante de forma contundente.

Asimismo, continuó hablando de los derechos humanos.

“Lamentablemente, aún en 2021 hay personas que viven en un narcisismo tal para sentirse con la autoridad de decidir quien puede tener derechos y quien no, según SUS PROPIAS convicciones y creencias personales. El único lugar donde tienes derecho a poner tus reglas es tu propia casa, no puedes impedir que las demás personas sean felices, así que si tanto te molesta, QUÉDATE EN TU CASA Y NO SALGAS DE AHÍ.“

Para terminar recordando que el camino aún es largo para las minorías, y cómo los mensajes que recibió fueron la prueba de ello.

“Gracias a las personas de estos comentarios por ser el ejemplo perfecto de porque AÚN es NECESARIA la VISIBILIDAD y ALZAR LA VOZ en pro de las minorías.”

El apoyo que ha recibido

La comunidad LGBTTTI+ ha aplaudido la defensa de Tatiana. La publicación ya lleva más de 56,000 likes y casi 5,000 comentarios.

Influencers, famosos, y otras personalidades no han dudado de apoyar la respuesta que dio la cantante.

Pepe & Teo, QUecho Muñoz, Omar Chaparro, Mauricio Martínez, Erika Alcoccer, Paola Gomez, Kika Edgar, entre otros.

