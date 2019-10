Tatiana sufre parálisis facial y muestra en video cómo quedó su rostro

Tatiana Palacios, la famosa “Reina de los niños” sufrió una parálisis facial este viernes, así lo informó ella misma en sus redes sociales.

Fue a través de su Instagram donde la cantante informó a sus fans lo que le había sucedido y mostró cómo quedó su rostro.

“Me dio parálisis facial el día de ayer bajándome del avión, por la baja de defensas de no dormir lo suficiente, la vida del artista, y por el cambio de clima, especialmente eso, había mucho frío en los aviones”, dijo la también actriz de 50 años.

Sin embargo, se mostró muy tranquila e incluso aclaró que no canceló ningún show. “Hay que tomar las cosas con humor, les dejo esta explicación porque yo no paré los shows ni nada, pero si me ven en los shows medio chueca, no se asusten”, dijo.

Y a modo de calmar a sus fans, quienes se han mostrado preocupados por ella, informó que ya está tomando el tratamiento necesario para recuperarse.

“Esto se me va a quitar, no me tienen que dar sugerencias ni nada, digo muchas gracias, pero ya fui a los hospitales aquí en Estados Unidos, ya me dieron mis medicinas, mis tratamientos de rehabilitación de masaje, y es simplemente el cambio de clima y la baja de defensas”.

