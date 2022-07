Filtran un audio de Tatiana hablando sobre su ex pareja: la famosa sorprendió con su fortaleza

Tatiana, la llamada “Reina de los niños” causó gran sensación como conductora de Master Chef Jr y ahora los fans están ansiosos por verla en Master Chef Celebrity, donde paticiparán famosos como Arturo López Gavito, Margarita la Diosa de la Cumbia, Lorena Herrera, Talina Fernández y más. Se confirmó que el chef español Pablo Albuerne, José Ramón Castillo y Betty Vázquez estarán en el panel del jurado.

Si bien Tatiana se llenó de halagos por derrochar belleza y carisma, un incidente terminó por acaparar la atención. Y es que tras terminar la presentación a medios, Talina Fernández se acercó a ella para saludarla y preguntarle por sus hijos y su ex.

La cantante no se dio cuenta que el micrófono seguía abierto y que la conversación estaba siendo registrada.

“¿Y cómo están tus hijos?”, pregunta Talina. “Enormes ya unos adultos. 28 Cassandra y 21 mi niño. Mi niño ya se lanzó de cantante y músico. Luego te enseño su música”, dice Tatiana.

En un momento, la llamada ‘Dama del buen decir’ le pregunta si tiene pareja, a lo que responde contundente: “No, ay no soy muy felizmente sola”. Talina pregunta: “¿Tu ex sigue ch*ngando?”. “Sí sigue ch*ngando”.

El momento desató risas en redes sociales pero también aplausos para Tatiana.

“Ja ja ja lo estaba viendo en vivo, amé ese momento”. “JAJAJA No por nada la Talina, es “la dama del buen decir”. “Sí, sí, sigue ch*ngando. Esa Tatiana”. “Tatiana una reina y Talina, la dama del buen decir encontrando la palabra correcta siempre”. “Mentiras no dijo jajajajjajajaja”. “Bueno no dijo nada malo, al contrario qué honesta jajaja”. “Bien Tatiana eres una gran mujer”. “Igualito a mi ex”. “Pobre mi Tati eso lo vivimos muchas”. “Jajaja Tatiana es lo máximo. Los ex no hacen otra cosa”, se lee en redes sociales.

Tatiana vivió un infierno al lado de Andrés Puentes

La cantante y conductora conoció al empresario Andrés Puentes cuando apenas tenía 16 años y estaba tocando las puertas para catapultarse a la fama. Según ha contado en el pasado, fue él quien la contrató para cantar en uno de uno de los centros nocturnos que administraba. En aquel entonces, Puentes tenía casi 30 años y decía que se casaría con la cantante.

Juntos tuvieron dos hijos y estuvieron casados durante 11 años sin embargo, fueron años tormentosos. De forma inesperada, Tatiana decidió escapar de su casa junto a los niños para después solicitar el divorcio.

Fue en una entrevista en el programa El Minuto que Cambió mi Destino, conducido por Gustavo Adolfo Infante, que la intérpete de “Chicas de hoy” reveló aquel amargo momento en su vida.

“Sí [abusó sexualmente de mí], pero lo que más dolía era lo emocional, porque lo emocional, como ves, sigue estando ahí. Sí [me obligó a tener relaciones], pero también manipulación [sic] de esa manera y sabía por dónde, cómo, era un experto en todo”, dijo.

Además reveló que su relación con Puentes la llevó a distanciarse de su madre. “Me hizo pelearme con mi mamá. La manipulación era tal que yo no aguantaba ni el olor de mi mamá”.

Tras años de soportar una relación abusiva y sanar heridas, la cantante resurgió

Aunque inició su carrera en la música dirigida a un público juvenil con éxitos como “Chicas de hoy” (1986) y “Cuando Estemos Juntos”, fue cuando se enfocó en los niños que creó todo un legado musical que vive hasta el día de hoy.

A sus 53 años, Tatiana sigue siendo un ícono para los niños y hahora está conquistando la pantalla como conductora del reality show “Master Chef Junior”. Pasaron cinco años para que el concurso regresara a la televisión y sin duda la elección de “la reina de los niños” fue bastante acertada.

Y es que si algo hay que destacar es que Tatiana siempre ha demostrado que las mujeres no tenemos “fecha de caducidad” ni una “edad límite” para seguir soñando y haciendo lo que más disfrutamos.

Cabe mencionar que la estrella también está muy activa en TikTok, uniéndose a la fiebre de famosas mexicanas que conquistan la plataforma centennial con sus ocurrencias.

Sus 38 años de carrera musical la respaldan lo que le ha permitido seguir sumando proyectos. Para 2014, retomó su carrera como actriz de teatro en la exitosa puesta “Mentiras, el musical”. Actualmente sigue grabando canciones infantiles, alimentando el prestigio y exito que tiene al nivel internacional.