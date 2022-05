“No sabemos cuánto tiempo nos quede”: Talina Fernández se prepara para subir de nivel en su relación

La llamada “dama del buen decir” es una de las figuras más queridas de la televisión mexicana y a sus 77 años volvió a darle una oportunidad al amor.

Desde hace varios meses, Talina Fernández ha presumido su relación con el empresario José Manuel Fernández, de 80 años.

Anteriormente, Talina estuvo casada con Gerardo Levy, con quien tuvo a sus hijos Mariana, Juan Jorge y Patricio. Posteriormente tuvo una relación con Alberto Velascoy tras separarse, se casó con Alejandro Carrillo Castro de 1981 a 2015.

Es ahora que la conductora está lista para subir al siguiente nivel

Talina siempre se ha enfrentado a la adversidad con gran fortaleza y es que luego de pasar por uno de los dolores más grandes al perder a su hija Mariana Levy y al diagnóstico de una enfermedad incurable (un tumor cerebral que no se puede extirpar), no está dispuesta a sufrir más.

Su relación va tan bien, que ahora ha anunciado que planea formalizar un hogar junto a su novio con la bendición de Dios y de su familia para que el tiempo que estén juntos sea muy próspero y feliz.

“No es una boda, simplemente será una bendición en la que estarán presentes mis hijos y sus hijos y otros familiares cercanos”, reiteró la conductora.

Así mismo reconoció que esta decisión sorprendió a su familia y que incluso le pidieron que se lo tomara con calma.

“...Pero a mi edad qué estamos esperando, quiero que el tiempo que nos quede, la pasemos juntos disfrutando de una relación de mucho cariño y respeto”.

“A mi edad que esperamos, no sabemos cuánto tiempo nos quede. Esperemos sea mucho”, dijo.

Talina Fernández La conductora está más feliz que nunca con su novio

En entrevista con TvNotas hace unos meses, la conductora aseguró que está muy agradecida con Dios por esta oportunidad que llegó a su vida.

A principios de mayo, Talina sorprendió con la noticia de que recibió un “anillo de promesa”. Fue su nieta María Levy quien compartió un par de instantáneas en las que presume su anillo y aparece recibiendo un tierno beso de su novio.

El anillo de promesa se trata de un juramento de fidelidad y entrega hacia la pareja. Aunque suele darse antes del anillo de compromiso, su significado va más allá y no tiene que ser de una piedra o material específico. Lo importante es que da seguridad de que serán compañeros el resto de la vida.

Talina nos ha enseñado que no hay límite de edad cuando de encontrar el amor se trata

Talina Fernández María Levy compartió el momento en que le dieron un anillo promesa a su abuela

La sociedad nos hace creer que tenemos un tiempo determinado para cumplir ciertas metas. Pareciera que en especial la mujeres tenemos una fecha de caducidad para encontrar una pareja estable y alcanzar la penitud.

Por suerte hemos aprendido que la edad no es ninguna condena y que el amor siempre nos encontrará, incluso en tiempos adversos. Talina pasó por otros amores y conoció el dolor pero eso no la detuvo para vovler a enamorarse.

Si bien el amor no se vive igual a los 40 o 50 que a los 30, no significa que no podamos seguir experimentando o sintiendo con gran intensidad. El paso del tiempo nos enseñan a identificar lo que realmente queremos y necesitamos.