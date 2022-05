Talina Fernández posará desnuda a sus 77 años y nos enseña que a cualquier edad podemos amar nuestro cuerpo

La actriz Talina Fernández de 77 años de edad sorprendió al público al revelar que planea realizar una sesión de fotos desnuda. La famosa afirmó que su cuerpo “tiene muchas historias que contar” e inspiró a las mujeres a amar su cuerpo a cualquier edad.

Talina Fernández anima a mujeres mayores a amar su cuerpo a cualquier edad

En una entrevista con TVyNovelas, la conductora reveló que su nieta María Levy fue quien la invitó a hacerse una sesión de fotos desnuda, propuesta que ella aceptó, pues es algo que nunca había hecho antes.

Talina Fernández afirmó que su cuerpo tiene muchas historias que contar y detalló cómo serán las fotos que se tomará.

“Obviamente seremos muy cuidadosas de no enseñar los pezones o la cocorocha. El cuerpo de una vieja tiene muchas historias qué contar. Lunares, cicatrices.”

La actriz de 77 años de edad dio lecciones de amor propio al hablar sobre su cuerpo, pues dijo que es maravilloso a pesar de los cambios que ha tenido con el paso del tiempo.

También recordó todo lo que ha vivido y cómo esto ha marcado su vida:

“Desde la panza aguada, esa es la vejez con el alma joven. Mi cuerpo produjo niños, enfermedades, la operación a la que sobreviví”

Te recomendamos: Así es como Talina Fernández ha enfrentado la adversidad con gran fortaleza

Recordó que en sus inicios, nunca pensó en hacer una sesión de fotos sin ropa y nadie nunca se lo propuso, pues los tiempos y las costumbres eran muy diferentes.

“No, nunca; de hecho, de joven era flaca, como un palo, no tenía ningún encanto. Cuando entré a la televisión con Raúl Astor era de las del atractivo visual, pero en el 70 todo era cara, nada de andar enseñando. Nunca me hicieron proposiciones indecorosas”

Te recomendamos: Talina Fernández prueba que no hay límite de edad para encontrar el amor

Talina se ha convertido en una inspiración para las mujeres mayores, pues ha demostrado que no existe una edad para sentirse bien consigo misma ni para encontrar el amor, pues hace poco reveló que estaba en una relación.

Su nuevo amor es un empresario de 80 años de edad que conquistó su corazón. En una entrevista para un canal de YouTube, la actriz dijo que su romance la ha llenado de amor e incluso ha revivido su vida sexual.

“Él, me vio en una entrevista en el que yo dije ‘quiero un setentón para ir al cine y para ir a comer, pero del sexo ni hablar’, y me calló mi hocico... Todavía se puede y soy muy feliz y creo que él está muy feliz”

Te recomendamos: Famosas que demuestran que la edad no es impedimento para amar de nuevo

Talina se encuentra muy feliz en su nueva relación e incluso recibió un anillo de promesa, aunque no planea casarse. Ella espera que al compartir su historia más personas sepan que para el amor no importa la edad y no se den por vencidos en el romance.