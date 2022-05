Talina Fernández prueba que no hay límite de edad para encontrar el amor

La llamada “dama del buen decir” es una de las figuras más queridas de la televisión mexicana y a sus 77 años volvió a darle una oportunidad al amor.

La conductora está más feliz que nunca con su nuevo novio, el empresario José Manuel Fernández, de 80 años, a quien conoció el pasado 3 de enero.

Fernández siempre se ha enfrentado a la adversidad con gran fortaleza y es que luego de pasar por uno de los dolores más grandes al perder a su hija Mariana Levy y al diagnóstico de una enfermedad incurable (un tumor cerebral que no se puede extirpar), no está dispuesta a sufrir.

Anteriormente, Talina estuvo casada con Gerardo Levy, con quien tuvo a sus hijos Mariana, Juan Jorge y Patricio. Posteriormente tuvo una relación con Alberto Velascoy tras separarse, se casó con Alejandro Carrillo Castro de 1981 a 2015.

En entrevista con TvNotas hace unos meses, la conductora aseguró que está muy agradecida con Dios por esta oportunidad que llegó a su vida.

Ahora, Talina sorprendió dándo un nuevo paso en su relación y es que según trascendió, recibió un “anillo de promesa”.

Su nieta María Levy fue quien compartió un par de fotografías en redes sociales en las que se ve la mano de la conductora con dicho anillo.

“Se dieron un anillo de promesa de amor”, escribió María.

Talina Fernández María Levy compartió el momento en que le dieron un anillo promesa a su abuela

En la siguiente imagen se puede ver al empresario dándole un tierno beso en la mejilla.

Talina Fernández La conductora está más feliz que nunca con su novio

¿Cuál es la importancia de un anillo promesa? Se trata de un juramento de fidelidad y entrega hacia la pareja. Aunque suele darse antes del anillo de compromiso, su significado va más allá y no tiene que ser de una piedra o material específico. Lo importante es que da seguridad de que serán compañeros el resto de la vida.

No hay límite de edad cuando de encontrar el amor se trata

El amor es algo hermoso pero complicado y la sociedad se ha encargado de ejercer un peso aún mayor sobre nosotras. A nuestro alrededor hay muchos prejuicios en torno a qué edad debemos encontrar y el amor y lo que debemos hacer para ser plenas. Según la sociedad, si para determinado momento no tienes una relación estable y todo lo que ello implica, entonces estarás condenada a la soledad o la infeliciddad.

Esto sólo ha provocado que muchas veces nos conformemos con menos de lo que merecemos. Esto es un gran error ya que perdemos la oportunidad de abrirle la puerta a lo que realmente nos hará felices.

La edad no es ninguna fecha de caducidad y mucho menos una condena y Talina Fernández lo demuestra.

Quizá tendrás muchos tropiezos antes de encontrar a la persona indicada pero no debes conformarte con migajas de amor ni tampoco pensar que jamás llegará lo bueno que mereces.

Talina pasó por otros amores y conoció el dolor pero eso no la detuvo para vovler a enamorarse.

Si bien el amor no se vive igual a los 40 o 50 que a los 30, no significa que no podamos seguir experimentando o sintiendo con gran intensidad. El paso del tiempo nos enseñan a identificar lo que realmente queremos y necesitamos.

El amor también viene en muchas formas y no necesariamente tienes que encontrarlo en una pareja.

La conductora se dio una oportunidad en el amor con una nueva relación pero ella también tiene a sus nietos María, José Emilio y Paula que son su mayor orgullo. A pesar de las dificultades que en algún momento enfrentaron, siempre han estado juntos.

Además, la conductora se mantiene activa haciendo lo que más ama. Así que la lección es que no hay que cerrar neustro corazón cuando de encontrar la felicidad y plenitud se trata.