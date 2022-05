Así es como Talina Fernández ha enfrentado la adversidad con gran fortaleza

Talina Fernández Talina Fernández no sa da por vencida a pesar de las dificultades

Talina Fernández es es una de las figuras más queridas de la televisión mexicana y a sus 77 años se ha convertido en un ejemplo de fortaleza por la forma en la que ha enfrentado la adversidad.

La conductora pasó por uno de los dolores más grandes con la muerte de su hija Mariana Levy el 29 de abril de 2005. La actriz llevaría a su hija María y sus amiguitas a un parque de diversiones para celebrar el Día del Niño. En el camino, se percató que un auto la iba siguiendo hasta que un alto se detuvieron y unos sujetos se aprovecharon para presuntamente asaltarla a punta de pistola.

Talina Fernández Mariana Levy falleció el 29 de abril de 2005

Se informó que la actriz sufrió un infarto derivado de la impresión y aunque los paramédicos intentaron resucitarla aplicando RCP y fue trasladada en ambulancia a un hospital, finalmente fue declarada muerta. Talina Fernández se encontraba a punto de entrar al aire en un programa de televisión cuando recibió la noticia.

En una entrevista para el programa Hoy, la conductora recordó cómo se enteró de la muerte de su hija. “Me estaba maquillando para entrar al programa que se llamaba Nuestra casa, entonces me habló El pirru, él sollozaba y yo no le entendía y me decía que los habían asaltado”.

Mariana Levy

Talina comentó que cuando llegó al lugar, su hija estaba en el suelo pues ahí habían tratado de revivila y tenía que llegar el MP.

En entrevista para el Gordo y la Flaca, Talina expresó lo que significa perder un hijo y cómo con el paso de los años se aprende a vivir con ese dolor.

“Nada más alguien que ha perdido un hijo entiende que el dolor no se acaba nunca. Hay momentos durísimos cuando te acuerdas y hay otros momentos en que la realidad y el día a día te van llevando contenta, pero de repente te acuerdas y entonces vuelve el dolor muy fuerte. La pienso y me la imagino como si fuera ayer, la siento cerca de mí y la recuerdo con sus hijos en su casa, con su vida feliz, ella era feliz”, comentó.

Sus nietos, su mayor tesoro

Talina Fernández Talina Fernández ha disfrutado de la convivencia con sus nietos

Sus nietos María, José Emilio y Paula, hijos de Mariana, son su mayor orgullo. A pesar de las dificultades que en algún momento enfrentaron, siempre han estado juntos.

En varias ocasiones, ella le ha agradecido públicamente a la cantante Ana Bárbara por haber sido una intermediaria cuando Pirru no la dejaba verlos. Además, ha reconocido la labor que ha hecho como una madre adopriva para ellos.

El diagnóstico de un tumor no la ha detenido

En 2006, a Talina le detectan el primero de los dos tumores cerebrales que tiene. Aunque le fue operado, 10 años después, descubrieron que tenía otro en la cabeza, el cual no podía ser extraído. A pesar de los malestares que sufre, nada ha sido impedimento para que siga haciendo su trabajo, en cul ha dado grandes lecciones.

“No sabía, tienes un tumor ¿en donde? Yo tengo dos: un meningioma y un glioma y aqui estoy. Nada más te vengo a decir que no te asustes, que bvas a estar requetebien, que te quiero y te entiendo y que vas a poder hacer todo”, dijo la conductora a una presentadora que en pleno programa reveló que le había sido detectado un tumor.

Le dio una nueva oportunidad al amor

La conductora está más feliz que nunca con su nuevo novio, el empresario José Manuel Fernández, de 80 años, a quien conoció el pasado 3 de enero.

Fernández siempre se ha enfrentado a la adversidad con gran fortaleza y es que luego de pasar por uno de los dolores más grandes al perder a su hija Mariana Levy y al diagnóstico de una enfermedad incurable (un tumor cerebral que no se puede extirpar), no está dispuesta a sufrir.

En entrevista con TvNotas hace unos meses, la conductora aseguró que está muy agradecida con Dios por esta oportunidad que llegó a su vida.

Recientemente Talina compartió que recibió un “anillo de promesa”, el cual es un juramento de fidelidad y entrega hacia la pareja.