Llueven críticas a ‘La Academia’ por poner en riesgo la salud de los alumnos

‘La Academia’ ha estado en la mira luego de que el fin de semana varios alumnos salieran a cantar enfermos. Santiago, uno de los concursantes, desató mayor preocupación al desmayarse tras su presentación.

El yucateco cantó el tema “Te mando flores” de Fonseca pero no convenció a los jueces pues recibió fuertes críticas por su desempeño. El alumno externó que le faltaba al aire, por lo que Ana Bárbara ayudó a calmarlo y pidió asistencia.

“¡Santiago se sintió mal después de su presentación! Rápidamente recibió atención médica por parte de nuestro equipo de paramédicos… ¡Estamos muy pendientes de nuestro querido alumno!”, se lee en una publicación en el Instagram de La Academia.

Rubí Ibarra, quien ha dado mucho de qué hablar por su polémica participación en el show también encendió la alarma luego de dar positiva a COVID-19. Se había dicho que la alumna había presentado un cuadro de ansiedad durante la semana pues ha cargado con la presión de las críticas de los jueces sobre su desempeño así como de los medios e internautas.

El Covid llega a la Academia, Rubí dio positivo a su prueba, mientras que el resto de los académicos están esperando sus resultados.#COVID19 #Rubi #LaAcademiaDesafia pic.twitter.com/7CDWSGR0Hr — Temporada de Premios (@alex1ero) July 26, 2022

Alexander Acha, director de ‘La Academia’ solicitó en pleno show que era necesario que se les aplicara pruebas COVID a los alumnos, situación que Yahir aclaró diciendo que cada semana les hacían una.

Hasta ahora se sabe que Andrés, Santiago, Eduardo y Nelson dieron negativo a coronavirus y se confirmó que los malestares que presentaron durante el fin de semana fueron por una fuerte deshidratación.

Debido al estado de salud de los alumnos y a que varios están recibiendo atención médica especializada, la producción tomó la decisión de suspender temporalmente la transmisión 24 horas del programa.

El estricto régimen alimenticio al que sometieron a los académicos también causó indignación

Desde la semana pasada la nutrióloga Monserrat Barojas fue introducida en ‘La Academia’ para ayudar a los concursantes a mejorar sus hábitos alimenticios.

Sin embargo, especialistas han asegurado que su trabajo no es profesional ya que las dieta que ha implementado son demasiado intensas además de que no hizo los estudios correctos para determinar lo que cada uno necesita.

Acha fue quien pidió que la retiraran puesto que desde que está, todos han tenido un bajo rendimiento tanto en clases como en el escenario.

“Hay una realidad que es importante atender, ya no me puedo quedar callado con el tema. Les acaban de poner una nutrióloga a mis queridos alumnos que los tiene tronados. Desde hace una semana para acá se sienten débiles todos, no les está funcionando la dieta solicito que inmediatamente retiren a esta nutrióloga”, exigió el director a través del micrófono.

Y agregó: “Sí hay razones para que a sus 20 años no estén pudiendo dar el cien aquí a nivel energía. Santiago está enfermo, Eduardo ve como está. Todos están enfermos. Es algo que se tiene que terminar. Que coman cuando tengan que comer yo no los veo urgidos de una nutrióloga... los veo sanos, los veo fuertes, delgados. No es personal, no les está funcionando”.

Antes de que Santiago alegara sentirse mal, se dio a conocer que Eduardo fue llevado de urgencia a un hospital debido a malestar físico derivado de un cuadro de estrés.

En redes sociales circularon videos en los que Barojas le realiza un asesoramiento nutricional y una valoración a los alumnos.

El caso de Andrés alertó a todos pues tiene diabetes y de acuerdo con expertos, nada de lo que dijo la nutrióloga sobre su dieta fue adecuado y que ni siquiera hizo utilizó bien los instrumentos con los que hizo la valoración

Barojas respondió a las acusaciones arremetió contra el programa asegurando que

“No tenían dinero para comprarles más comida...Escuché todo lo que dijeron de mí y obviamente ¡No pienso volver a ir! Están diciendo pura estupidez, que por mí esta semana...Por Dios, no alcanzó ni para la proteína pa’ que compren...”, dijo en sus redes sociales.