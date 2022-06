“No quiero que sufra”: Jolette defiende a Rubí tras ser cuestionada sobre si es utilizada para atraer rating

La nueva edición de “La Academia” ha enloquecido a quienes han seguido el reality show y a sus concursantes desde hace 20 años. Sin embargo, la polémica ha estado presente como nunca desde la primer presentación, entre la elección de los participantes y las crueles críticas que ha emitido el jurado.

Si bien se sabe que Lolita Cortés y Arturo López Gavito se han coronado como “los jueces de hierro” desde la primera vez que se emitió el reality musical, parece que las nueva generaciones no están dispuestas a tolerar el bullying hacia los concursantes.

Y es que resulta que Rubí Ibarra, una de las concursantes, ha sido el blanco de burlas y críticas en esta edición. La joven se volvió famosa luego de que en 2016 se viralizara por accidente la invitación a sus XV Años en San Luis Potosí. A raíz de eso, Rubí ha llevado una vida normal pero de una u otra forma, ha tratado de abrirse paso mediante las redes sociales y ahora en “La Academia”.

En las redes sociales de La Academia publicaron un video en el que se ve el momento en el que Yahir, conductor de la emisión, le pregunta a Lolita Cortés si ésta merecía seguir en la competencia a lo que responde con ironía que no.

“No, claro que no, por supuesto que no; me sorprende muchísimo que después de que 7 mil y tantos que hicieron audición, este es el ejemplo de lo que encontraron, me parece inverosímil (…) No nena, no princesa, para mí, tú no tienes que estar aquí”, respondió la actriz y cantante de manera contundente.

Ante los fans, la presencia de Rubí en el reality show es una estrategia como lo fue en su momento Jolette Hernández, quien perteneció a la cuarta generación de “La Academia”.

Si bien la ahora conductora no fue solicitada para participar en esta edición como sucedió con sus ex compañeros, sí ha sido cuestionada sobre Rubí, las comparaciones que se hacen por cómo parece que la utilizan para mantener el rating como sucedió con ella.

“Es una niña divina que yo supe de sus quince años. En su momento me agobié por todo lo que vivió... porque ya vivió algo muy fuerte, los medios ya la usaron. Creo que hasta una muerte hubo. Digo, pobre niña ha batallado y no quiero que sufra. Todos somos irrepetibles y yo creo que va a marcar su propio camino, su propia historia, deseo que le vaya bien y que no sufra”, aseveró Jolette a los medios.

Así mismo reveló por qué no participa en “La Academia: 20 años” y no perdió la oportunidad de aconsejar a los concursantes.

“Fijate que no pudimos coordinar los tiempos. Hubo una llamada muy amable tratamos de coordinarlo pero por temas de contrato no se pudo. Pero les deseo a los chicos lo mejor, que aprendan, que no lo sufran, que sean muy felices. Que no la pasen mal”.

¿Qué pasó con Jolette y por qué es tan polémica?

Llegamos al final de la historia de Jolette en la academia concierto 17 (El buen rating hizo que esta generación aumentara el número de galas) pic.twitter.com/PFdan9A2V5 — W I N O 🫀 (@edwindzib) January 6, 2020

Jolette Guadalupe Hernández Navarrete, originaria de Jalisco, fue una de las participantes de la cuarta generación de “La Academia”, junto con Erasmo Catarino, Yuridia y Cynthia Rodríguez. En aquel entonces, la joven causó gran revuelo por su rebeldía y sus encuentros con Lolita Cortés, quien en varias ocasiones la “humilló” en vivo y le llegó a pedir que “dejaran de votar por ella”.

Y es que a pesar de no tener la voz, permaneció en el programa por decisión del público al grado de hacerle creer a todos que ganaría. Hasta hace unos años, Lolita Cortés confesó que las críticas tan crueles habían sido parte de un montaje que llegó a salirse de control. Finalmente Jolette fue eliminada.