Las duras palabras de Alexander Acha a los alumnos de La Academia: “El público no está contento con ustedes”

En La Academia debe haber “disciplina” y en esto ha sido enfático Alexander Acha, director musical del proyecto que busca coronar a un nuevo talento al celebrar los 20 años de su lanzamiento.

¿Qué es lo más importante en esta carrera?, le preguntó Alexander Acha a los chicos tras sostener una reunión con los productores.

La respuesta de Acha a su pegunta es que lo más importante es el público.

“El público no está contento con ustedes por las faltas de disciplina, de respeto, le dijeron que no se metieran a los cuartos de los compañeros, no pueden decir malas palabras (…)

No hacer chismes, no empezar con murmuraciones”, afirmó Acha.

“El público se está quejando de ustedes, y gracias al público ustedes están aquí, entonces no se la crean porque no son nada todavía (...) tienen que ganarse el respeto del público”.

“Esto no es un juego”

“Yo soy buena onda, pero no voy a permitir que esto se convierta en un juego, esta es una academia (…) Aquí vienen a ganarse un premio que es una plataforma de exposición que ya quisieran millones de personas tener esta oportunidad”.

“Ya se acabó la lloradera, lloren si hay algo grave, no lloren cada vez que algo no les gusta, entonces tomé la decisión yo de que este sábado va a haber expulsión otra vez a ver si se la toman en serio (…) Se han portado mal, quiero que vengan bien vestidos”.

Dos noches de expulsiones

“Va a haber una expulsión”, anunció Alexander Acha, al recriminar las actitudes de los académicos.

Las palabras de Acha fueron escuchadas con preocupación por los infractores.

“Yo lo que quiero es que salgan de aquí siendo unos grandes artistas (…) Las gorras no, aquí en la academia no va a haber gorras (...) Nada de dejar tiradas las botellas y todo tirado en el piso (…) Si uno de ustedes sale expulsado este sábado ¿Ustedes creen que ya van a ser un artista exitoso porque estuvieron unos días acá?”.

“Este sábado va a ver expulsión, el público vota este sábado y el domingo también va a haber expulsión y el que menos voto tenga se va, si quieren ganar pónganse las pilas, respeto y disciplina, gánense al público, no se lo van a ganar siendo flojos (…) El público está acostumbrado a artistas así de grandes como José, José, como Enmanuel, como Luis Miguel”.

“El sábado se va uno, el domingo se va el siguiente”, remarcó Alexander Acha. “Tomen en serio esto”, insistió.

La decisión de Acha fue celebrada por los internautas: “Excelente, ya decía yo que indisciplina y que vocabulario corriente de algunos o algunas. Bravo, así se hace”, “Qué bueno que los regañaron porque varios niños miran en vivo y tienen que ser un buen ejemplo a seguir”, “Bien Alexander, siempre confié en que serías un gran director”.

Gusanos en la comida

En otro incidente en La Academia, el equipo de producción le comunicó a los estudiantes que decidieron romper la “cuarta pared” que los mantiene al margen de los alumnos para darles explicaciones sobre un incidente relacionado con la comida.

Esta noche se encontraron elementos bastante desagradables en alguna de las comidas de ustedes, en la comida de Jackie, estos elementos vinieron en los frutos rojos (…) se tomaron medidas inmediatamente, la empresa que se encargaba de sus alimentos fue removida de la producción, en nombre de toda la producción le damos la cara”.