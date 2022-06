“Qué asco y qué terror con esta producción”: Captan el momento en que alumnos de La Academia encuentran gusanos en su comida

El reality show “La Academia” siempre ha dado de qué hablar pero esta edición parece que ha llegado corregida y aumentada. Si bien el foco ha estado en Rubí Ibarra y las críticas que ha recibido de Lolita Cortés y Gavito, en esta ocasión el escándalo estalló dentro de la casa que habitan los alumnos.

En un nuevo video que circuló en redes sociales, los alumnos se quejaron fuertemente con la producción, pues durante la hora de la comida encontraron gusanos en los alimentos que estaba ingiriendo.

Aunque en un principio pensaron que podría tratarse de alguna basurita, conforme fueron revisando la comida, se percataron de que eran unos animalitos que se movían. Fue la participante Esmeralda, de Guerrero, quien encontró los gusanitos en su plato de brócolis y ejotes por lo que alertó a sus compañeros.

¡ASCO!



Los académicos encuentran gusanos en su comida #LaAcademia 🤮 pic.twitter.com/bAl4nGCBdS — 𝗟𝗮 𝗖𝗼𝗺𝗮𝗱𝗿𝗶𝘁𝗮 (@LaComadritaOf2) June 15, 2022

Al ver lo que había sucedido con Esmeralda, el resto de los alumnos comenzaron a escarvar en sus platos y encontraron que había más de esos animales.

Jackie y Emilio no aguantaron las náuseas, mientras que los demás estaban impresionados, buscando rastros de los insectos.

“Yo pensé que era una basurita”. “A parte están gigantes, tienen que desparasitarnos a todos”. “Hay que desinfectar y todo”, se escuchó entre los alumnos.

El momento se viralizó en redes sociales y de inmediato los internautas expresaron su disgusto e incomodidad ante la mala jugada que le hicieron a los concursantes ya que es algo que no debería pasar en una producción tan importante.

Los alumnos de la @LaAcademiaTV encontrarón gusanos en su comida. pic.twitter.com/CUjqXpP1Zz — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) June 15, 2022

“Ay no que vergüenza”. “Por qué no les llevan comida como en la generación pasada?? Van de mal en peor...en serio, parece que no tienen presupuesto ni para la comida”. “Tristemente la actual generación de #LaAcademia pasará a la historia como la de los gusanos en la comida”. “Weeey neta que asco y que terror con la producción de esta Academia o sea GUSANOS EN LA COMIDA!!!Yo estaba sacada de onda por la falta de disciplina de los alumnos esta generación pero como se podrían atrever a exigirles si ni siquiera los tienen en buenas condiciones #LaAcademia”, se lee en redes sociales.

Laura Suárez y Ángel Aponte, productores de la emisión se disculparon y prometieron que jamás volvería a pasar.

“Ustedes están bajo nuestra responsabilidad y quiero asegurarles que es algo que no nos tomamos a la ligera. Así que en nombre de toda la producción les damos la cara y queremos pedirles excusas por eso”.

La producción de la academia se disculpa con los alumnos después de que encontraron gusanos en los alimentos de algunos, y les llevan Pizza para cenar #LaAcademia pic.twitter.com/BgiAtnmhPJ — 𝙋𝙖𝙪🦋Diabolenga (@Pauhdezgtz) June 15, 2022

“Esta noche para las personas que no saben qué pasó, se encontrarone lementos bastante desagradables que vinieron en las frutas, en los frutos rojos. No estoy dando excusas, les estoy informando de la investigación. Se tomaron medidas inmediatamente. La empresa que se encarga de sus alimentos fue removida de sus tareas”.

“Al igual que les exigimos a ustedes exigencia en el escenario por medio de los críticos, nos exigimos a nosotros también y este tipo de incidentes no es aceptable”.