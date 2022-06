La Academia: “La siguiente en salir que sea Rubí”, seguidores del reality piden eliminación de la quinceañera más famosa de México

Van cinco eliminados en La Academia, el reality show de TV Azteca que celebra con esta edición sus 20 años, y cada semana las tensiones se hacen más notorias entre los participantes. Las críticas del público pueden llegar a ser incluso crueles, y en esta fase del concurso apuntan con mucho filo hacia la joven conocida como la “quinceañera más viral de México”.

La fama de Rubí Ibarra surgió de una manera insólita luego que, por error, miles de personas asistieron a su fiesta de quince años por una invitación que su papá hiciera en sus redes sociales que fue mal interpretada al punto de colapsar la celebración.

Luego de semejante foco de atención Rubí, nacida el 26 de diciembre de 2001, comenzó a cantar música grupera, aprovechándose del revuelo viral que ocasionó su fiesta de quince años. Antes de ese día Rubí no pensó jamás en dedicarse al canto.

“La quinceañera más famosa de México audicionó con el tema “Equivocada” de Thalía y su presentación dejó mucho qué desear, pues tuvo serios problemas de afinación”, reseñó TV Azteca.

¡Rubí se queda! El primer concierto de #LaAcademia contará con la presencia de la quinceañera más viral. 🤩🎶🧡 pic.twitter.com/Ew7y30mcvT — La Academia (@LaAcademiaTV) June 7, 2022

Se llegó a decir incluso que varios de los compañeros de Rubí no estaban contentos con su ingreso en La Academia.

Tras la polémica que desató Rubí en su presentación en #LaAcademia, va a tener que echarle muchas ganas para lograr integrarse con sus compañeros. 😦🎙🎶 pic.twitter.com/MccVNN0bEI — La Academia (@LaAcademiaTV) June 7, 2022

Hasta el momento Rubí, que se ha mostrado entre las alumnas más disciplinadas, aunque no sea la más talentosa, se ha salvado de la expulsión. De los 16 alumnos que comenzaron su camino en La Academia 20 años el pasado 12 de junio van cinco eliminados: Esmeralda, Alejandra, Zunio, Mariana Logue y Roberto Poot, de Quintana Roo, expulsado en el primer concierto.

Los seguidores piden la eliminación de Rubí

“Rubí sí está aprovechando la ACADEMIA, que es para ir a aprender de todos los Maestros, prepararse y superarse vocalmente así misma. La chica lo hace pésimo en voz, pero tiene toda la garra de querer estar ahí, cosa que Nadie más ha mostrado”.

“Rubí no merece estar ahí, no me gustaba Mariana, pero definitivamente tiene más talento que Rubí”.

“¿Y Rubí para cuándo?? Seamos honestos, Mariana y Rubí eran las peores voces, sí Rubí no sale el próximo concierto sería super injusto para los demás académicos”.

“Saquen a Rubí”, “Al paso que vamos! Rubí ganará”, “Qué le ven a Rubí?? Espero la siguiente semana de un show digno y aproveche esa oportunidad”, “Pues ojalá pronto se vaya Isabella o Rubí que no aportan ni madres!!!”, “Expulsen a Rubí !!!!!!! Es un lugar perdido!!!”, “Rubí canta feo, pero solo falta que llegue a la final por el público o que sea la ganadora jajajaja”.

“Y Rubí sigue, neta ya no hay nadie que lo haga peor que ella.”, “¿Por qué no sacan a Rubí?”.