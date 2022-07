Las duras críticas a Shakira tras darse a conocer que luchará por la custodia de sus hijos

Ha pasado un mes desde que Shakira confirmó su ruptura con Gerard Piqué y poco a poco han surgido más detalles de lo que los llevó a tomar esta decisión. Aunque la versión de infidelidad por parte del futbolista sigue siendo una de las especulaciones más fuertes, no hay una confirmación oficial.

Mientras que cada uno ha comenzado una nueva vida lejos del otro, la interrogante sobre lo que sucederá con la custodia de Sasha y Milán, los dos hijos que comparten, está en el aire.

Shakira y Piqué Foto tomada de Instagram

Está claro que una ruptura siempre tiene consecuencias en los más pequeños y a veces su bienestar parece pasar a segundo plano cuando debería ser una prioridad.

Tras darse a conocer que Shakira tiene una estrategia para ganar la custodia de sus hijos, los fans han pedido que no los haga sufrir.

Según ha trascendido, la batalla legal por los menores ya ha tomado un rumbo más serio pues la colombiana planea mudarse lejos de España para comenzar una nueva vida en Estados Unidos. Por supuesto esto es algo contra lo que Piqué piensa luchar ya que significaría un distanciamiento con sus hijos.

En los últimos días se ha revelado que la intérprete de “Te felicito” tiene una estrategia para ganarle a su ex ya que cuenta con varias pruebas en su contra.

Shakira junto a Gerard Piqué y sus dos hijos: Milan y Sasha. Instagram @3gerardpique

“Está dispuesta a lo que sea, incluso a utilizar y los informes que encargó de Gerard a unos detectives privados. Tiene todas las andanzas de él y algunas sorpresas que no van a dejar a nadie indiferente. Hay cosas que podrían hacerle mucho daño, y no solo en cuestiones de pareja, o familiares”, aseguraron fuentes cercanas a Shakira.

Y es que tampoco es un secreto que el futbolista ha llevado una vida de fiestas y excesos que fueron parte de la razón de la crisis con la cantante. También ha enfrentado graves problemas con sus empresas y no ha tenido el mejor desempeño en el FC Barcelona.

Los fans han criticado la supuesta estrategia de Shakira para quedarse con sus hijos

Shakira y sus hijos Captura de pantalla Instagram @shakira

“Por qué siempre tiene uno que terminar así?? creo que no es justo para los niños, acaso les hanpreguntado a ellos que es lo que desean??”. “No tienen por qué herir a sus hijos en esas cosas”. “Los hijos no deberían sufrir los daños colaterales que causaron sus padres”. “Tiene que ser custodia compartida tanto el cómo ella tiene derecho a estar con sus hijos”. “Se debería de terminar una relación lo mejor posible con una custodia compartida, después de todo los niños no tienen culpa de los errores de los padres”, expresaron internautas.

Aunque algunos defendieron que la infidelidad de Piqué no significa que sea mal padre, otros mostraron su apoyo incondicional a la colombiana.

“Con la mamá casi siempre van estar mejor! Él que siga con su vida loca y de quinceañero no le importaban tanto sus hijos y familia”. “Por los hijos una mamá hace lo que sea. Él que siga con sus novias y que ella siga cuidando sus hijos”. “Una buena madre, por los hijos saca las garras. Si quieres conocer a una mujer, métete con sus hijos”. “Dale con todo. Tus hijos no pueden estar con ese inmoral que traiciono su hogar”, defendieron los fans.