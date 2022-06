“Cuando una mujer sabe lo que vale, nada le quita la sonrisa”: Fans aplauden el regreso de Shakira

Después de varios días de especulaciones, finalmente se confirmó la separación de Shakira y Gerard Piqué. Fue la conductora Laura Fa quien dio la primicia en su podcast ‘Mamarazzis’ sobre una supuesta infidelidad de Piqué que los había tenido en medio de una crisis matrimonial desde hace tiempo.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, anunciaron en conjunto.

Shakira y Piqué comenzaron su relación en febrero de 2010 y de su relación nacieron sus hijos Sasha y Milán. Los fans ya temían que sucedería pues habían notado en varias ocasiones que el futbolista no parecía estar poniendo el mismo esfuerzo que ella en la relación. Además, aseguraron que la diferencia de edad y de carreras también los llevaría a tener problemas.

Si bien muchos se han dedicado a buscar pistas de lo que los llevó a la ruptura, otros simplemente están enfocados en enviar mensajes de apoyo a la colombiana.

El 27 de mayo, durante una entrevista con This Morning, Shakira hizo una revelación que anunciaría la separación.

“Te felicito Shakira por este concepto de canción, de cómo construimos una idea de hombre perfecto en nuestra cabeza y después no es así en la realidad”, sentenció la entrevistadora Alison Hammond, a lo que la intérprete contestó: “Nos pasa a todas, una vez cada cierto tiempo, a las mujeres...Crees que estás en una relación sincera, pero no es tan real como lo pensabas”.

Pensar en un engaño siempre causa indignación, especialmente cuando se trata de una de las artistas más queridas del espectáculo. Es por eso que los fans han estado preocupados por el bienestar de la intérprete de “Hips Don’t Lie”.

Sin embargo, sorprendió con una reciente aparición en la que luce sonriente y relajada.

Ante la ola de memes por la infidelidad del futbolista Piqué, la cantante colombiana Shakira emitió hoy el siguiente comunicado:"Es cierto, me engañó. Pero esa no es razón para sentirme avergonzada. Vergüenza sería votar por Rodolfo Hernández". Bravo 👏👏👏 pic.twitter.com/G0JXHhADgz — Angie🛸 (@sincertezas_) June 7, 2022

“Cuando una mujer sabe lo que vale, nada le quita la sonrisa”. “Si la gente no ha entendido, que quién debe sentir vergüenza fue quien engañó y no quién fue engañado, no ha aprendido nada en la vida”. “No necesita que nadie la mantenga, estudia y trabaja. Mujeres así son un ejemplo de que la felicidad no está en nadie más que en ti mismo”. “Se ve joven, guapa, empoderada, autosuficiente, es un tropiezo en la vida, con el tiempo lo superará”. “Ella es hermosa por fuera y por dentro; el fue el que perdió, porque ella ganó, ya no tiene a su lado un hombre que no la valoró ni la respetó. Estar sola es bueno y mejor”, se lee en redes sociales.

Cuando aprendes a amarte, luces más bella y radiante

Nadie espera ser víctima de una infidelidad y nadie merece sentir ese dolor. A veces es demasiado difícil admitir que alguien a quien amaste tanto y que dijo amarte intensamente te ha engañado pero es cuando debes recordar que eres mucho más que ese mal trago. Shakira es un ejemplo de esta fortaleza.

Una separación no es el fin, al contrario. Si una persona te lastimó y te alejaste, es la oportunidad perfecta volver a empezar.

¿Quién dijo que tras una ruptura dejas de ser deseable? ¿Quién dijo que ya no puedes explorar nuevos horizontes? Es ahora cuando puedes enfocarte en ti y replantearte lo que quieres, necesitas y mereces.